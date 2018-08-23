Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»? В Сумах завершили первый этап нового строительства комплексной системы видеонаблюдения в Сумской городской территориальной громаде.

В Сумах завершили первый этап нового строительства комплексной системы видеонаблюдения в Сумской городской территориальной громаде.

О целях и этапах внедрения проекта рассказали на брифинге представители городской власти и правоохранительных органов.

Напомним: первый раз начали внедрять систему еще 6 лет назад, однако из-за бюрократических проволочек и нечестных торгов все материалы ушли в правоохранительное органы, которые несколько лет расследовали факты коррупции в городском совете, теперь же дело в суде. Странно, что никаких копий не осталось. Поэтому все застопорилось на долгие годы. А это время подобные программы появились и внедрились в нескольких райцентрах Сумщины…

Не имея возможности (или желания) в течение нескольких лет внедрять разработанную ранее программу «Безопасный город», материалы по выполнению которой попали в суд, в этом году соответствующую работу начали с начала. Не удивительно – сколько таких начатых и незаконченных программ в городе – не поддается исчислению…

Распоряжением городского головы от 17 февраля 2021 года была создана рабочая группа по установлению комплексов видеонаблюдения и видеоаналитики на территории Сумской городской территориальной громады. Впоследствии были внесены изменения в городскую программу «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем Сумской городской территориальной громады» с целью установления современных систем видеонаблюдения в городе. Среди скорректированных задач программы было и изготовление технической документации, на что предусмотрено 3,1 млн. грн.

По мнению мэра Сум Александра Лысенко, внедрение городской системы видеонаблюдения позволит фиксировать, что происходит в городе, следить за ситуацией, чтобы вместе с правоохранительными органами использовать эту информацию для предупреждения правонарушений и расследования преступлений.

На первом этапе реализации проекта в текущем году приобрели необходимое серверное оборудование и 43 камеры (номерные и обзорные), которыми оборудовали въезды в город. Технический консультант проекта Родион Лопатка отметил, что установленные камеры работают как единая сеть с другими городами Украины, например, Житомиром, Луцком, Тернополем, Ивано-Франковском, Черновцами, Ужгородом, Ривне, Энергодаром. Параллельно данные в автоматическом режиме передаются в информационную подсистему «Гарпун». На будущее будут предлагать сумским предпринимателям присоединять и их камеры.

Две недели назад, 26 ноября, система заработала в тестовом режиме. Так будет функционировать до марта, после чего будет определено, подходит предложенное производителем программное обеспечение для использования в Сумах или необходимо вносить в него изменения или искать новое.

Вся информация с камер будет аккумулироваться на сервере городского совета, а доступ к ней будут иметь все правоохранительные органы.

Заместитель начальника ГУНП в Сумской области Сергей Зюбаненко поблагодарил всех причастных к запуску проекта и отметил важность функционирования комплексной системы видеонаблюдения как предупреждающей совершение правонарушений, а также позволяет оперативно раскрывать преступления.

В качестве примера превентивной (предупредительной) функции системы начальник управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный привел заведения общего среднего образования, помещения и территория которых оборудовали камерами на средства громады в предыдущие годы. Применение системы видеонаблюдения уменьшило на 95% количество сообщений по странным действиям возле школ. Также правоохранитель сообщил, что в первый день запуска общегородской системы видеонаблюдения удалось обнаружить машину-двойник и транспортное средство, покинувшее место ДТП.

Секретарь городского совета Олег Резник рассказал, что на втором этапе реализации проекта планируется доукомплектовать камерами границы города, приобрести необходимое программное обеспечение, а также создать четыре автоматизированных рабочих места, с которых будет происходить постоянный мониторинг ситуации. На реализацию этого необходимо 3,1 млн. грн. Также депутатский корпус будут просить прибавить на это направление еще 5 млн грн, чтобы дополнительно приобрести 62 камеры (номерные, обзорные, роботизированные). Благодаря им планируют оборудовать видеонаблюдение шести перекрестков, предложенных правоохранителями.

Реализация проекта в части обустройства системы внешнего видеонаблюдения на дорогах города рассчитана на три года, сообщили на брифинге. То есть с начала первой разработки пройдет почти 10 лет…