Как правильно составить резюме Секреты эффективного резюме. Как презентовать себя правильно.

Грамотно составленное резюме – залог успеха при поиске работы. Ищете рекомендации от специалистов? Приглашаем к прочтению обзора, как написать о себе в резюме примеры.

Основные рекомендации по составлению резюме

Уделите достаточно внимания составлению профессиональной самопрезентации. HR или непосредственный работодатель будет просматривать большое количество резюме. Если сумеете заинтересовать их – получите приглашение на собеседование.

Ознакомьтесь с примерами

Работа по шаблону – не только простой, но и эффективный подход. Посмотрите примеры удачных резюме и создайте свое, особенное, но по образу и подобию.

Обязательно укажите:

• анкетные данные; • образование; • опыт работы; • навыки; • уникальные преимущества.

При этом писать нужно лаконично и по делу. Больше двух листов читать не будут.

Делайте ставку на опыт работы

Указывать образование (если оно есть) и специальность в резюме нужно, но упор следует делать на опыт работы, профессиональные компетенции. Расскажите, что вы умеете делать, как давно этим занимаетесь. Отлично, если получится выделить свои конкурентные преимущества на фоне коллег. С некоторыми специальностями сделать это не просто – попробуйте проявить креативность.

Пишите просто и грамотно

Как утверждают эксперты портала jobitt.com, ошибки в резюме – частая причина отказов. Если не отличаетесь идеальной грамотностью, используйте текстовые редакторы – они помогут убрать основные ошибки.

Не стоит писать слишком закручено и замысловато. Общепринятые понятия, простые слова, короткие четкие предложения – негласные правила, которым нужно следовать.

Подкрепляйте информацию

Если есть дипломы, сертификаты, прикрепите их к резюме. Когда документов очень много, стоит отобрать главные 5-7. Ваша задача – емко, информативно презентовать себя потенциальному работодателю.

Рекомендации – это плюс

Наличие рекомендаций – большой плюс для специалиста, который ищет работу. Если их нет, ничего не стоит придумывать, давать недостоверную информацию. Можете подкрепить свой профессионализм положительным отзывом от бывшего начальника – отлично.

Пару слов о сопроводительном письме

Дополняйте резюме составленным в свободной форме сопроводительным письмом. Пусть оно будет кратким, интересным, лаконичным и информативным. Можно после приветствия написать о последнем месте работы, карьерных достижениях и причинах, почему нужно прочесть резюме и пригласить на собеседование.

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