Випускники Сумського медичного інституту не можуть вступити в інтернатуру Цьогоріч змінилися джерела фінансування післядипломної медичної освіти. Міністерство охорони здоров’я не виділило кошти для навчання в інтернатурі випускникам СумДУ, адже Медичний інститут цього вишу не підпорядковується МОЗ, а відноситься до Міністерства освіти і науки.

Вступна кампанія у виші триває, але для цьогорічних випускників – медиків з Медичного інституту СумДУ вступ до інтернатури досі під питанням.

Проблема

До редакції Данкор онлайн надійшов лист від випускників сумського медичного вишу:

«У 2022 році випускники нашого інституту вперше зіштовхнулись з проблемою отримання післядипломної освіти, тобто інтернатури. Після шести років навчання у медичному вузі за державні кошти (бюджетна форма навчання) ми повинні були пройти розподіл на бюджетну інтернатуру, зібрати необхідний пакет документів та продовжувати навчання, щоб стати кваліфікованими спеціалістами-лікарями. Але все пішло не по плану - спочатку нашим інститутом була порушена процедура розподілу (згідно з 805-м наказом МОЗ від 13 травня 2022 року). Наш інститут не запросив на розподіл представника МОЗ. аргументуючи це тим, що не змогли зв’язатися (саме за словами пана директора Лободи А.М. МОЗ не відповів на його дзвінок). Потім на розподілі була вікористана система гарантійних листів, що перестала бути дійсною на території України у 2022 році.

Коли ми отримали наші направлення, вони були некоректно оформлені - в них була вказана лише заочна база стажування (тобто прописана лише назва лікувального закладу, в якому ми мали б проходити практичну частину навчання, а назва ВНЗ, де ми мали б проходити теоретичну частину не була вказана). Після того ми віднесли направлення до управління охорони здоров'я Сумської області, щоб отримати наш наказ про зарахування на інтернатуру нам відповіли що це неможливо, бо МОЗ відмовилося фінансувати випускників нашого інституту. Аргументом цього було те, що Медичний Інститут СумДУ підпорядкований Міністерству освіти і науки України (далі МОН). Цим самим вони порушили пункт 805-го наказу, де сказано що, випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури. Ознайомлюючись з усією документацією МОЗ, що стосується інтернатури, ми з'ясували, що ніде не згадувалось, що цей наказ стосується лише випускників ВНЗ, підпорядкованих МОЗ. Телефонуючи на гарячу лінію МОЗ і безпосередньо до генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони зворов'я України Убогова С.Г., ми отримали інформацію, що фінансувати інтернів-випускників СумДУ має МОН (хоча до 2022-го року їх фінансуванням займалося МОЗ, бо післядипломна медична освіта знаходиться під юрисдикцією МОЗ). Далі ми почали телефонувати в МОН, де нам відповіли, що вони не мають жодного стосунку до фінансування інтернів у поточному році. Протягом декількох тижнів ми намагалися заручитися підтримкою директора Медичного інституту СумДУ Лободи А.М. то ректора СумДУ Карпуші В.Д. для вирішення даної ситуації і відстоювання своїх прав на отримання безкоштовної освіти, але це не дало ніяких результатів.

У п'ятницю, 16 липня, нам вдалося зв'язатися з паном Убоговим С.Г., який пообіцяв посприяти нашому вступу до ВНЗ, що підпорядковані МОЗ, а саме написати листа з дозволом займати вакантні місця на обрану нами спеціальність. У понеділок, 18 липня, спільними з представником Управління охорони здоров'я зусиллями, ми знайшли вакантні місця, що задовольнили б потребі усіх наших студентів і чекали листа від пана Убогова. У вівторок, 19 липня, на онлайн брифінгу МОЗ пан Убогов сказав, що відмовляє нам у вирішенні нашого питання без пояснення об'єктивноі причини, лише арументуючи тим, що ВНЗ, в якому ми навчалися, підпорядкований МОН. Після цього він перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Майже 100 випускників СумДУ, які проживають у прикордонному місті, батьки більшості з яких пішли до лав ЗСУ або захищають місто у добровольчих батальйонах, серед числа яких є вагітні дівчата та молоді батьки, залишилися без можливості продовжити навчання, та отримати спеціальність. Через вкрай важке становище у нашому регіоні вони не мають можливості самостійно оплачувати інтернатуру, а випускники бюджетної форми навчання навіть не мають право розпочати навчання на контрактній основі, бо за 805-м наказом у разі відмови від отриманої пропозиції, випускник, який вступає на інтернатуру, самостійно обирає місце проходження інтернатури в закладах охорони здоров’я приватної форми власності, державної форми власності, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, а в нашомі місті немає можливості проходження інтернатури в таких закладах, бо вони не мають ліцензій на навчання лікарів-інтернів.

Пудсумовуючи усе вищенаписане, наразі ми знаходимося у ситуаціі, в якій ми не можемо продовжувати своє навчання на бюджетній основі (через халатне ставлення МОЗ, МОН та відсутності підтримки від керівнитства СумДУ) та не маємо при цьому права і можливості вступити на навчання за контрактом, що зводить на нівець усі 6 років навчання, усі зусилля та мрії. Просимо надати розголосу нашій проблемі та посприяти її вирішенню.

З повагою, випускники Сумського Медичного Інституту СумДУ, що мріють стати інтернами».

Відповідь керівництва СумДУ

Данкор звернувся до Василя Карпуші, ректора СумДУ з проханням надати коментар з приводу ситуації, що виникла та висвітлити можливі шляхи вирішення проблеми.

У відповіді на запит було надано інформацію про кроки, які були зроблені керівництвом СумДУ для подолання проблеми:

«У 2022 році Міністерство охорони здоров’я України запустило нову модель розподілу випускників медичних спеціальностей та вступу до інтернатури, яка регламентується наказом МОЗ України № 493 від 16.03.2022 р. «Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров’я Укpaїни від 22 червня 2021 року «№1254». У тому числі, змінилися джерела фінансування післядипломної медичної освіти — МОЗ України у 2022 році передбачило фінансування інтернатури лише для випускників закладів вищої освіти, які знаходяться в його підпорядкуванні, не включивши до такого замовлення випускників закладів вищої освіти, що підпорядковуються МОН України, в т.ч. Сумський державний університет.

7 липня 2022 року Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації i перепідготовку кадрів у 2022 році та перелік державних замовників, яким уперше передбачено для закладів вищої освіти, що перебувають в сфері управління МОН та здійснюють підготовку магістрів медичного та фармацевтичного спрямувань, 160 місць інтернатури державного замовлення. Але засідання конкурсної комісії МОН України, яка б мала розподілити місця між відповідними 3BO до цього моменту не відбулося.

Це призвело до ситуації, коли Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації не мас підстав для видачі наказу про зарахування до інтернатури випускників Сумського державного університету, які навчалися за кошти державного бюджету i були розподілені комісією із сприяння працевлаштування СумДУ.

У зв’язку iз ситуацією, що склалася Університет звертався до MО3 України та МОН України з метою врегулювання цього питання, відповіді на запити до університету не надходили».

Наразі ситуацію не вирішено. Медики – випускники стали заручниками незлагоджених відносин МОЗ, МОН і сумського вишу. Сподіваємося, що керівництво СумДУ зробить ще більше зусиль для вирішення проблеми і випускники медичного інституту все ж отримають омріяну професію.