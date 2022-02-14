Общество

admin
admin
Сегодня 11:4180

«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®

«УДАР Віталія Кличка» розпочинає цикл тренінгів «Курс першої домедичної допомоги» на території усієї України.

У Сумах пройти навчання зможуть усі охочі. У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій – найкраща вакцина від паніки.

У партії «УДАР Віталія Кличка», яка організовує курси, зазначають, що тренінг передбачає обмежену кількість учасників, тому для участі необхідна завчасна реєстрація.

Проведення тренінгів планується у вихідні дні або у вечірній час. Перше навчання відбудеться вже у цю суботу.

Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E

Після заповнення форми представники партійного осередку зв’яжуться з вами та додатково повідомлять про місце й дату проведення.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ
Сегодня 11:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек
Сегодня 08:25
Бассейн в сумском «Динамо» не работает почти год: в чем причина?
Сегодня 12:34
В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 11:40
В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты
Сегодня 11:33
С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»
Сегодня 11:05
Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова
Сегодня 10:56
Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде
Сегодня 10:11
Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция
Сегодня 10:00
Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов
Сегодня 09:51
Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб
Сегодня 09:22
В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:50
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.