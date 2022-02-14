«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ® «УДАР Віталія Кличка» розпочинає цикл тренінгів «Курс першої домедичної допомоги» на території усієї України.

У Сумах пройти навчання зможуть усі охочі. У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій – найкраща вакцина від паніки.

У партії «УДАР Віталія Кличка», яка організовує курси, зазначають, що тренінг передбачає обмежену кількість учасників, тому для участі необхідна завчасна реєстрація.

Проведення тренінгів планується у вихідні дні або у вечірній час. Перше навчання відбудеться вже у цю суботу.

Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E

Після заповнення форми представники партійного осередку зв’яжуться з вами та додатково повідомлять про місце й дату проведення.