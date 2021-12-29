Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09330

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження

Зима приносить із собою, крім снігу й передчуття новорічних свят, чимало турбот про здоров’я. Як убезпечитися від переохолодження та обмороження при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі, а також, що слід робити при гіпотермії, а яких дій краще уникати, – читайте нижче

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур навколишнього середовища або занурення в крижану воду. Зневоднені чи фізично виснажені люди є найбільш вразливою групою, саме тому взимку важливо не лише самим берегтися від переохолоджень, а й допомагати  переживати зимову негоду вразливим групам населення. 

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з'являються повільно і можуть включати: озноб; нечітку мову або бурмотіння; повільне, поверхневе дихання; слабке наповнення пульсу; незграбність або відсутність координації; сонливість; сплутаність свідомості або втрату пам'яті; втрату свідомості; яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Що робити, якщо у вас переохолодження:

Зайдіть із вулиці у приміщення. Якщо ж це неможливо, постарайтеся захистити від вітру шию та голову.  

Якщо ваші речі змокли, якомога швидше перевдягніться у сухі. 

У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися.

Вживайте теплі безалкогольні напої з цукром, з’їжте багату на білок їжу. 

Більше рухайтеся, робіть вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу. 

Чого не варто робити при гіпотермії: 

Не намагайтесь зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни.

Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх. 

Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну — звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.

Виникненню проблеми краще запобігти, ніж потім її розв’язувати. Тому взимку, коли настають морози, варто тепло вдягатись. Бажано це робити шарами. Якщо ви знаєте про погіршення погодних умов, не забувайте про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття

За матеріалами: https://moz.gov.ua/

 
 
 
Общество Переохлаждение
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До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
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