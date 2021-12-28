Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие

Имея четкое расписание и определение основных работ, клиент сможет рассчитать приблизительный бюджет и оценить стоимость каждой операции. Благодаря этому можно заранее все спланировать и избежать внезапных затрат. Профессионалы всегда разрабатывают проект с визуализацией. Благодаря изображениям и рисункам владелец может заранее увидеть, как будет выглядеть его дом.
Визуализация позволит сразу оценить все сильные и слабые стороны интерьера, чтобы клиент смог внести свои корректировки. Но это будет возможно только в том случае, если вы доверите задачу профессионалам. Заказывая в NSDgroup дизайн интерьера домов https://nsdgroup.com.ua/dizajn/dizayn-interera-domov-i-kottedzhey/, клиент получает гарантию эффективности и безопасности. С проектом заказчику выдается пакет технической документации, в котором представлены схемы электрообеспечения, систем кондиционирования и вентиляции.
В стандартный пакет документов входят:
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• схемы с размерами комнат и привязкой инженерных сетей, виды планировок, эскизы помещений в разных цветах;
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• схемы теплого пола, если они предусматриваются проектом;
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• обозначение дверей с проемами;
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• планы пост-перепланировочных монтажей и демонтажей;
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• размещение кухни с привязкой санузлов и мебели;
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• расположение мебели и спецификация оборудования.
Также студия разрабатывает визуализацию интерьера для каждой отдельной комнаты. После этого подсчитывается смета на материалы и работы, где должна быть указана общая стоимость ремонта.
Все чертежи, которые входят в пакет документов, нужны и выполняют определенные функции. Обмерный план, как правило, выступает в качестве основы любого проекта. Его разработка производится в соответствии с габаритами дома, при этом дизайнер должен брать во внимание все особенности планировки. Игнорировать разработку этого документа нельзя, поскольку можно столкнуться с проблемой несовпадения размеров.
Что касается планировочных решений, это тоже важная часть проекта. Благодаря им быстро решаются любые задачи в рамках площади дома, что позволяет добиться лучшей функциональности интерьера. Планировочные решения обеспечивают продуманное зонирование пространства, контроль размещения мебели и других вещей, а также воплощение любых идей клиента. Этот чертеж нужен хотя бы потому, что заказчики, как правило, не имеют опыта, позволяющего рационально и правильно использовать пространство. Только эксперт в этой области сможет найти эргономичное и выгодное решение.
Важными компонентами любого проекта являются:
План установки. Позволяет определить необходимость шумоизоляции, выявить места расположения декоративных колонн и коробов, подобрать оптимальные материалы для возведения перегородок. Также план монтажа предусматривает размещение отопительных устройств.
План демонтажа. Разрабатывается для строителей в соответствии с несущими стенами и материалами. Работники должны работать именно по этому плану.
План сантехнических приборов. Здесь должны быть указаны места для размещения сантехнического оборудования. В соответствии с этим производится расчет необходимого количества труб.
План полов. По нему определяются покрытия, раскладка и стыки.
План потолков. Разрабатывается с учетом расположения проводов и вентиляционных труб. Здесь же должны быть отмечены электроприборы с карнизами.
Также дизайнер должен разработать схемы привязки электрического оборудования в соответствии с расчетом освещенности, разводки и декора.
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