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Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие

Дизайн жилого дома, разработанный профессионалами, позволит сэкономить средства на ремонте.

Имея четкое расписание и определение основных работ, клиент сможет рассчитать приблизительный бюджет и оценить стоимость каждой операции. Благодаря этому можно заранее все спланировать и избежать внезапных затрат. Профессионалы всегда разрабатывают проект с визуализацией. Благодаря изображениям и рисункам владелец может заранее увидеть, как будет выглядеть его дом.

Визуализация позволит сразу оценить все сильные и слабые стороны интерьера, чтобы клиент смог внести свои корректировки. Но это будет возможно только в том случае, если вы доверите задачу профессионалам. Заказывая в NSDgroup дизайн интерьера домов https://nsdgroup.com.ua/dizajn/dizayn-interera-domov-i-kottedzhey/, клиент получает гарантию эффективности и безопасности. С проектом заказчику выдается пакет технической документации, в котором представлены схемы электрообеспечения, систем кондиционирования и вентиляции.

Основные составляющие проекта

В стандартный пакет документов входят:

  • • схемы с размерами комнат и привязкой инженерных сетей, виды планировок, эскизы помещений в разных цветах;

  • • схемы теплого пола, если они предусматриваются проектом;

  • • обозначение дверей с проемами;

  • • планы пост-перепланировочных монтажей и демонтажей;

  • • размещение кухни с привязкой санузлов и мебели;

  • • расположение мебели и спецификация оборудования. 

Также студия разрабатывает визуализацию интерьера для каждой отдельной комнаты. После этого подсчитывается смета на материалы и работы, где должна быть указана общая стоимость ремонта. 

Все чертежи, которые входят в пакет документов, нужны и выполняют определенные функции. Обмерный план, как правило, выступает в качестве основы любого проекта. Его разработка производится в соответствии с габаритами дома, при этом дизайнер должен брать во внимание все особенности планировки. Игнорировать разработку этого документа нельзя, поскольку можно столкнуться с проблемой несовпадения размеров. 

Что касается планировочных решений, это тоже важная часть проекта. Благодаря им быстро решаются любые задачи в рамках площади дома, что позволяет добиться лучшей функциональности интерьера. Планировочные решения обеспечивают продуманное зонирование пространства, контроль размещения мебели и других вещей, а также воплощение любых идей клиента. Этот чертеж нужен хотя бы потому, что заказчики, как правило, не имеют опыта, позволяющего рационально и правильно использовать пространство. Только эксперт в этой области сможет найти эргономичное и выгодное решение. 

дизайн интерьера

Основные планы, которые входят в дизайн-проект

Важными компонентами любого проекта являются:

  • План установки. Позволяет определить необходимость шумоизоляции, выявить места расположения декоративных колонн и коробов, подобрать оптимальные материалы для возведения перегородок. Также план монтажа предусматривает размещение отопительных устройств. 

  • План демонтажа. Разрабатывается для строителей в соответствии с несущими стенами и материалами. Работники должны работать именно по этому плану. 

  • План сантехнических приборов. Здесь должны быть указаны места для размещения сантехнического оборудования. В соответствии с этим производится расчет необходимого количества труб. 

  • План полов. По нему определяются покрытия, раскладка и стыки. 

  • План потолков. Разрабатывается с учетом расположения проводов и вентиляционных труб. Здесь же должны быть отмечены электроприборы с карнизами. 

Также дизайнер должен разработать схемы привязки электрического оборудования в соответствии с расчетом освещенности, разводки и декора. 

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Общество
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Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
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