На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн 24 ноября в Сумах подвели первые итоги обновления КНП «Сумский областной клинический онкологический диспансер» и работы благотворительного фонда «Здоровье Сумщины» по сбору средств на реконструкцию медучреждения и приобретение для него современного оборудования.

На сегодняшний день на территории онкодиспансера уже снесены 5 непригодных зданий. В бывшем нефрологическом отделении Сумской областной клинической больницы, где будет расположена администрация диспансера, заменили коммуникации, установили батареи отопления, ведутся внутренние работы, сделана стяжка пола, перекрывается кровля. Параллельно на первом этаже хирургического корпуса временно обустраивают химиотерапевтическое отделение с комфортными палатами на 2-3 человека.

А уже в следующем году планируется начать строительство нового лечебного корпуса. В нем на площади 5142 кв. м будет расположено пять отделений: по два – лучевой терапии и химиотерапии с гематологией, и отделение патологической анатомии. В то же время продолжаются подготовительные работы по обустройству бункера под линейный ускоритель. В целом проект реконструкции территории онкодиспансера предполагает создание парка, строительство часовни, обновление пищеблока, обустройство зон отдыха и парковку для автомобилей.

Для воплощения этого масштабного проекта в этом году был учрежден благотворительный фонд «Здоровье Сумщины». Возглавила его депутат облсовета, глава областного совета профсоюзов Татьяна Евдокимова. По ее словам, по состоянию на 20 ноября на счет организации поступило более 8 млн. грн.

«К сожалению, пока в Украине нет культуры благотворительности, как это происходит в Европе, когда бизнес вкладывает определенную долю дохода в социальные проекты. Да и люди у нас не очень доверяют благотворительным фондам. Однако благодаря тому, что на Сумщине все же небезразличны представители аграрного сектора, бизнеса, нам удалось за полгода собрать более 8 млн грн, - рассказывает Татьяна Евдокимова. – Много это или мало для наших планов? Да, для такого грандиозного многомиллионного проекта по реконструкции онкодиспансера это небольшая сумма. Но мы смогли его начать!

Первый миллион в благотворительный фонд перечислил Сергей Калашник (ООО «АВИС Украина»). Также миллионные суммы фонд получил от БФ «Технология» (Владимир Заец) и СФХ «Урожай» (Михаил Шевченко). Фермерское хозяйство «Батькивщина» и ООО АФ «Псел» перечислили по 640 тыс. грн, ООО «Агрофирма «Виктория» – 500 тыс. грн, фермерское хозяйство «Сугак В.В» и ЧАО «Сад» – 400 тыс. грн, ССК «Ярославная» - 300 тыс., фермерское хозяйство «Кривозуб С.И.» – 100 тыс. грн, аграрная компания «Нибулон» – 100 тыс. грн. Недавно первый транш в размере 500 тыс. грн перечислил в фонд Biopharma Plasma. Что показательно, даже Почетный консул Республики Казахстан в Харькове Эмин Наджафли внес вклад в размере 200 тыс. грн.

«Мы хотели вокруг проекта объединить депутатов областного совета, не считая его политическим. Но, к сожалению, пока есть поддержка фонда только фракцией «Слуга народа». Кстати, по 1 млн грн бюджетных средств на онкодиспансер смогли направить и наши народные депутаты – Татьяна Скрипка, Николай Задорожный. Хотя мы не теряем надежду, что присоединятся и другие. Верю, что неравнодушные люди отзовутся!» – уверена глава фонда.

На сегодняшний день с фондом уже заключено 19 договоров. Это касается изготовления проектной документации, демонтажа изношенного оборудования, приобретения строительных материалов, частичной реконструкции. Потрачено 6 млн. грн Хотя на самом деле средств направлено гораздо больше. В частности, ООО «СПК компания «Федорченко» в качестве благотворительного взноса израсходовало почти 10 млн грн, пишет сайт облсовета.

Сколько денег нужно на все запланированное? Реконструкция бункера под линейный ускоритель стоит около 25 млн грн, ремонт главного корпуса – 5,3 млн грн, а исторического, где будет администрация – 6 млн грн. Для благоустройства территории (сквер, стоянка) область намерена привлечь город, ведь 60% больных составляют именно сумчане. Вообще, только на первый этап реконструкции необходимо собрать около 40 млн грн. А вместе с линейными ускорителями и строительством нового 5-этажного корпуса обновление онкодиспансера обойдется почти в 400 млн. грн.

О таких инициативах шла речь и на самом высоком государственном уровне. Недавно состоялась встреча главы областного совета Виктора Федорченко, главы ОГА Дмитрия Живицкого с первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Тимошенко. Он поддержал намерения руководителей Сумской области и обещал помощь в столь важном вопросе.

«Рассчитываем и на помощь наших народных депутатов, чтобы проект обновления онкодиспансера включили в программу «Большое строительство» – для финансирования за счет государственного бюджета. Если нам выделят средства, все наши масштабные планы завершим через два года. Максимум – до конца каденции. Это будет уникальный проект, которых в Украине просто нет», – уверен глава областного совета.

«Сейчас в Сумской области на учете состоят более 38 тысяч онкобольных. Пожалуй, не найдется человека, у которого не было бы знакомого или родственника онкозаболеванием. Пока из 1000 пациентов мы спасаем жизнь 650. Наша цель – максимально улучшить эти цифры и спасать как можно больше жизней!» – резюмировал директор Сумского областного онкодиспансера Владимир Шевченко.