Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів По всій Україні в останні декілька місяців відмічається погіршення ситуації з коронавірусом. Не виключенням є й Сумщина.

В області фіксують досить велику кількість нових виявлених випадків вірусу. Звичайно, що відповідальні за ситуацію в регіоні особи, уже зробили певні заяви.

Рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій

В умовах погіршення ситуації з коронавірусом місцевими органами було прийняте рішення дозволити самостійно визначатись закладам середнього рівня освіти з формою навчання. Варто врахувати епідеміологічний стан в конкретному регіоні, взяти до уваги останні тенденції, настрої громади. Відмічається, що поки не рекомендують повертатись школярам за парти, так як це може спричинити різке збільшення кількості хворих.

Члени комісії врахували останню динаміку по захворюваності, темпи вакцинації та загальні настрої громадян і вирішили не змушувати школярів відправлятись на стаціонарне навчання. Голови місцевих та сільських рад вправі самостійно визначатись з тим, як краще вирішити проблему. Як мінімум, варто дозволити самостійно приймати рішення на період, допоки Сумщина знаходиться в "червоній зоні". Про це та іншу інформацію стосовно проблеми обговорення можна прочитати в новинах з України.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови сумської ОДА Т. Савченко впевнений, що варто максимально відповідально змінювати форму навчання з онлайн на офлайн. Варто враховувати, наскільки складною є ситуація з епідемією не лише в конкретній області,а й по всій країні. Все-таки рішення перейти на дистанційне навчання було прийняте заради того, аби зупинити поширення пандемії в загальному, а не обмежуватись виключно навчальними закладами.

Громади повинні проаналізувати ситуацію і обдумано прийняти вірне рішення. Можливо, не завжди варто поспішати, а перенести дату повернення в школу учнів - таку позицію висловив голова сумської ОДА. Особливо це стосується тих регіонів, де ситуація з вірусом виглядає максимально катастрофічною. Тобто, варто враховувати всі необхідні факти.

Позиція головного санітарного лікаря Сумщини

Володимир Збаражський відмітив позитивні тенденції, котрі пов’язані з переходом на дистанційне навчання. Рівень зараження зменшився серед учнів. Наприклад, якщо говорити про підлітків в віці 10-17років, то цей показник - 43%. Тобто майже наполовину впали цифри по захворюваності.

Поточні новини України - можливість завжди бути в курсі того, що відбувається у нас. До речі, чиновниця Департаменту освіти області заявила, що на даний момент хворіє близько 300 працівників сфери освіти на Сумщині. Більше 90% учителів уже вакциновані, а це 33 500 осіб. Також вона відмітила що на карантині знаходиться 165 учнів та студентів.

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