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Вчера 14:23522

Технологии ремонта - малярные работы и покраска стен ®

Малярные работы в Киеве и других городах Украины включают в себя не только нанесение финишного лакокрасочного покрытия на стены или потолок, но и весь комплекс подготовительных работ, работ по нанесению грунтовки и шпаклеванию поверхностей.

Если вы проводите ремонтные работы в квартире или доме, а стены и потолок уже выровнены, то выполнить все операции можно самостоятельно, а вот для сложных поверхностей и первой покраски лучше заказать малярные работы под ключ у профессиональной бригады строителей с гарантией качества. 

Штукатурные и малярные работы – несколько простых советов

  • • Для выравнивания поверхностей под обои или покраску используйте беспесчанку – строительную смесь на основе гипса производства Кнауф, Сатенгипс или другой компании. Они быстро сохнет, ложиться ровным слоем, не трескается, а при большой толщине обрабатываемой поверхности ее можно укрепить стекловолокном, стеклохолстом или монтажной сеткой;

  • • все работы (штукатурка, шпаклевка, окраска) необходимо начинать с нанесения грунтовки - это снизит уровень гигроскопичности и улучшит сцепление материалов с поверхности;

  • • декоративная покраска стен выполняется многослойно. Каждый следующий слой краски наносится перпендикулярно предыдущему. При окрашивании потолка финишный слой наносится по направлению падения освещения в помещение.

Подготовка поверхностей

Покраска стен в офисе, квартире или доме начинается с подготовки – пол, мебель, элементы декора, техника в помещении укрывается бумагой или пленкой. Окрашиваемые поверхности тщательно очищаются от остатков старых обоев, штукатурки, грязи и пыли сухим или мокрым способом. Поверхность потолка после удаления слоя побелки моется водным раствором хозяйственного мыла и чистой водой. После окончания подготовительных работ потолок и стены высушиваются.

Штукатурка, грунтовка и шпатлевка

Перед нанесением слоя штукатурки поверхности грунтуются. Декоративная штукатурка наносится по специальным маякам и затирается для выравнивания. Время просушки штукатурки составляет 1-2 суток в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении. Перед нанесением шпатлевки поверхность снова грунтуется. Шпатлевка наносится в три слоя – подготовительный, основной и финишный. Подготовительный и основной слой проходит шлифовку наждачной бумагой, а финишный слой обрабатывается алмазной сеткой. Поверхности «под обои» могут обрабатываться только два раза, а вот качественная шпаклевка стен под покраску может потребовать до 7 слоев.

Покраска стен в спальне, гостиной и холле

Цены на малярные работы в Киеве зависят от количества квадратных метров поверхности, объемов подготовительных операций и выбора красящего состава. Все краски для внутренних работ делятся на четыре группы – эмульсионные, алкидные, клеевые и силикатные. Покраску стен и потолка следует проводить при естественном освещении, в направлении от оконных проемов к входным дверям. Финишный слой краски на потолке наносится в направлении падения естественного света в комнате. Перед покраской состав разводится до необходимой консистенции и цвета, фильтруется для удаления комков и сгустков. 

Как заказать малярные услуги в Киеве? 

Вам нужна качественная отделка вашей квартиры, офиса или дома? Онлайн-сервис BRB – это покраска стен на кухне, в ванной комнате, кухне, прихожей и других помещениях, штукатурные и ремонтные работы любой сложности с реальными отзывами клиентов. Расценки на малярные работы можно узнать на сайте сервиса.

Общество
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