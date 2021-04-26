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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:50142

COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать

В Минцифры рассказали, когда и кому будут выдавать COVID-сертификаты в Украине.

Внутренний и международный сертификаты будут отличаться набором данных. В сертификате внутреннего использования будут указывать основные данные – фамилия, имя и отчество человека, дата рождения, срок действия и уникальный номер сертификата. Проверка будет проходить по QR-коду.

Сертификат международного образца планируют вводить в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. В частности, он будет содержать информацию о типе и производителе вакцины и дате прививки.

Кроме того, сертификаты будут иметь разные сроки действия. Долгосрочный для вакцинированных лиц и людей, которые переболели и выздоровели от COVID-19, – в ЕС рекомендуют 180 дней. А также краткосрочный – для тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа.
Оба COVID-паспорта будут как в электронной форме, так и в бумажной. Они будут содержать информацию о вакцинации человека, переболел ли он COVID-19 недавно, прошел ли ПЦР-тестирование и его результаты.

 «Таким образом, ковидный сертификат будет удостоверять, что человек не только не болеет COVID-19, но и не представляет опасности для других. Должен отметить — все персональные данные этого документа будут надежно защищены», – говорит первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Сертификаты будут запущены на базе Электронной системы здравоохранения, а бумажный документ сможет выдать семейный врач. Также выдачу бумажных сертификатов планируют развернуть в центрах предоставления административных услуг. В то время как оформление и выдача электронной версии будет происходить в приложении «Дія».

По словам Выскуба, внутренний сертификат преимущественно будет использоваться для допуска на массовые мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, в частности концертах, спектаклях и тому подобном.

Планируется, что в июне будет принято соответствующее постановление правительства, которое и определит порядок использования этого документа. В июле ковидные сертификаты должны начать выдавать.

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в Украине могут запустить COVID-паспорт до 1 июля.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.
Источник:  Новости Ю

Общество Вакцинация Коронавирус
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