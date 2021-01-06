ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео) Про них сумських абітурієнтів та їх батьків сьогодні під час брифінгу інформували начальник управління освіти інауки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО та директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія ЗАКОРКО.

Цього року для участі у ЗНО можна буде обирати п’ять предметів. Для отримання документа про повну загальну середню освіту треба обрати чотири предмети. Українська мова, математика – обов’язкові, решта два – на вибір абітурієнтат – історія України чи іноземна мова, а також один із 11 предметів, які пропонує Український центр оцінювання якості освіти.

Ще одна особливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2021 року: вперше окремим предметом винесесено українську мову. Учасники можуть обрати «українську мову» або «українську мову і літературу». Крім того, математика у 2021 році вперше є обов’язковою для випускників шкіл для отримання атестата.

«Випускники шкіл, студенти училищ та коледжів повинні знати про новий формат ЗНО, який на них очікує. Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні стартувала 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Відбудеться пробне оцінювання 10 квітня. У лютому стартує реєстрація на основну сесію ЗНО», – повідомила Антоніна Данильченко.

У відповідності до наказу МОН України від 30 вересня 2020 року № 1210, реєстрація осіб для участі у основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням із географії. ЗНо з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

У Сумах буде вісім пунктів для проведення оцінювання, всі їх обладнають згідно до вимог для проведення іспиту.

За словами Антоніни Данильченко, цього року на вступ до вищих навчальних закладів попередньо претендуватимуть 1265 випускників сумських шкіл, які мають право зареєструватися на ЗНО та пройти тестування.

У 2021 році дійсними для вступу у вищі навчальні заклади будуть сертифікати за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

Як наголошсила директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія Закорко, основну роль у питанні підготовки учнів до ЗНО/ДПА відіграють вчителі.

«У місті завжди приділялась увага підготовці педагогів задля того, щоб вони було обізнані нововведеннями, які чекають на учнів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Наразі новостворений центр професійного розвитку педагогічних працівників продовжує цю роботу, адже успіх учня на ЗНО багато в чому залежить від майстерності вчителя. Підготовка до іспиту розпочинається ще у вересні, коли ми аналізуємо наскільки діти якісно виконали завдання ЗНО. Цього року для вчителів ми провели онлайн-марафон, де їх ознайомили з нововведеннями та із змінами, які будуть впроваджені у самому форматі проведення ЗНО та у змінах завдань», – зауважила Вікторія Закорко.

Крім того, вона відзначила високі показники результатів ЗНО сумських випускників попереднього року. Шість школярів у 2020 році отримали найвищий бал – 200. Також три сумських заклади освіти ввійшли до ТОП-200 шкіл України, – це класична гімназія, яка посіла 49 місце, спеціалізована школа № 10, яка посіла 156 місце, і гімназія № 1, яка посіла 184 місце.

За словами Вікторії Закорко, значну роботу в питанні підготовки вчителів до ЗНО проводить і Український центр оцінювання якості освіти, який випустив відеороз'яснення про формат проведення ЗНО–2021, також цьому сприяє Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, який проводив наради для педагогів та керівників методичних об'єднань, і міські заклади освіти, які з вересня розпочали серйозну підготовку до ЗНО.

З детальною інформацією про проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання можна ознайомитись на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.