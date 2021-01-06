Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18242

Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники

19 січня всі православні християни відзначатимуть одне із головних свят – Водохреща. Для того, щоб свято не обернулося трагедією, необхідно чітко дотримуватися правил поведінки перебування на воді.

Щорічно рятувальники м. Суми дбають про безпеку цих заходів. Для цього чітко визначаються місця для купання, встановлюються рятувальні пости з числа працівників ДСНС та вживаються додаткові заходи безпеки.

Пам’ятайте, неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях та з неперевіреним дном. Не можна розпочинати Хрещенські забави без представників служб порятунку і медичних працівників та дозволяти занурюватися  дітям без нагляду батьків чи дорослих.

Перед купанням необхідно розігріти тіло та заходити в воду в зручному взутті. Занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Не перебувайте в воді не більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму. При виході використовуйте сухий рушник. При груповому купанні кількість людей, що знаходиться у воді, не повинна перевищувати трьох осіб. Для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю з попередньо підготовленого термоса.

Подбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки на воді. Бажаємо Вам веселого та безпечного святкування!

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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