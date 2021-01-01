Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:3285

Сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык: кого и как это коснется

16 января 2021 вступает в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Изменения распространяются на:

-          предприятия, учреждения и организации всех форм собственности;

-          физических лиц - предпринимателей;

-          другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей;

-          интернет-магазины.

То есть изменения касаются магазинов, супермаркетов, заведений развлекательной деятельности, заведений питания и любых других заведений, обслуживающих потребителей. Вместе с тем, действие Закона распространяется на учреждения, оказывающие образовательные и социальные услуги, медицинское обслуживание и т.д., пишет LIGA360.

То есть все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Новая обязанность распространяется на обслуживание и предоставление информации о товарах и услугах (в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.). Субъект электронной коммерции, зарегистрированный в Украине, во время своей деятельности и в случае распространения коммерческого электронного сообщения также обязан обеспечить предоставление всей информации, определенной Законом Украины «Об электронной коммерции», в том числе относительно предмета электронного договора, на государственном языке.

Также важно, что производители (исполнители, продавцы), предоставляя потребителям информацию об изделиях (товары), работе или услуге на государственном яыке, могут ее дублировать на любом другом, при этом объем информации на государственном языке не может быть меньше обязательного объема в соответствии с требованиями, установленными Законом Украины «О защите прав потребителей».

К такой информации относятся:

- название товара;

- данные об основных свойствах товаров (работ, услуг), а относительно продуктов питания - о составе (включая перечень использованной в процессе их изготовления сырья, в том числе пищевых добавок), номинальное количество (массу, объем и т.п.), пищевую и энергетическую ценность, условия использования и предостережения относительно употребления их отдельными категориями потребителей, а также другую информацию, которая распространяется на конкретный продукт;

- сведения о содержании вредных для здоровья веществ в сравнении с требованиями нормативно-правовых актов и нормативных документов и противопоказания по применению;

-  отметка о применении генной инженерии при изготовлении товаров;

- данные о цене (тарифе), условия и правила приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг);

- дата изготовления;

- сведения об условиях хранения;

- гарантийные обязательства производителя (исполнителя);

- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);

- срок годности (срок службы) товара (результатов работы), сведения о необходимых действиях потребителя после их окончания, а также о возможных последствиях в случае невыполнения этих действий;

- наименование и адрес изготовителя (исполнителя, продавца) и предприятия, осуществляющего его функции по принятию претензий от потребителя, а также производит ремонт и техническое обслуживание;

- если товары (работы, услуги) подлежат обязательной сертификации, должна предоставляться информация об их сертификации;

- в отношении товаров (работ, услуг), которые при определенных условиях могут быть опасными для жизни, здоровья потребителя и его имущества, информация о таких товарах (работах, услугах) и возможных последствиях их влияния.

При этом в информации об изделиях (товары), работы или услуги, предоставленной государственным языком, допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и / или с использованием букв латинского и / или греческого алфавитов.

Информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках и только по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке можно обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка на почтовый адрес: 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua

В соответствии со ст. 57 Закона за такое нарушение Уполномоченный или его представитель составляет акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка и объявляет предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней с даты составления акта.

За повторное в течение года нарушение Уполномоченный накладывает на субъектов хозяйствования штраф в размере от трехсот до четырехсот НМДГ (5100 - 6800 грн).

Нужно отметить, что штрафы будут налагаться не на персонал, а на субъекты хозяйствования.

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Общество

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