Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:37120

Жилищная субсидия - 2021: изменения в назначении и начислении (видео)

Департамент социальной защиты населения информирует о принятых Правительством в декабре изменениях в назначении и начислении жилищной субсидии.

В частности, усовершенствован порядок ее предоставления. Как сообщила начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко, предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за рубежом в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; лицам, которые в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, приобрели право собственности на жилье или транспорт стоимостью более 50 тыс. грн. путем дарения или наследования; домохозяйствам, в которых лица не имеют доходов, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ирина Лагиренко заметила, что это нововведение действует с 1 ноября 2020 года, следовательно абоненты ООО «Сумыгаз Сбыт» имеют право до конца января обратиться за назначением жилищной субсидии с ноября (в этом месяце изменилась цена на газ) и для них будут применены новые правила назначения субсидии.

Также изменениями предусмотрено, что жилищная субсидия не может быть назначена, когда общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв.м для индивидуальных домов (ранее учитывалась отапливаемая площадь жилья 120 кв.м для квартир и 200 кв.м для индивидуальных домов).

Кроме этого, установлен порядок возврата излишне (ошибочно) уплаченных гражданам жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

В соответствии с принятыми изменениями, для детских домов семейного типа и приемных семей, а также семей, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство, снято установление ограничений на социальные нормативы для пользования услугами по электроснабжению в жилых помещениях (домах).

Также предоставлена возможность назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям на общих основаниях, если в семье есть лицо, которое не оплатило или за нее не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование суммарно в течение трех месяцев периода, за который учитываются доходы, но в течение периода, за который учитываются доходы, получала пособие по частичной безработице на период карантина.

Претерпел изменения и порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи. Теперь жилищная субсидия не учитывается при расчете среднемесячного дохода семьи; при назначении государственных пособий при расчете среднемесячного совокупного дохода лица за каждый месяц, в котором доходы были меньше 0,5 размера минимальной заработной платы в течение периода, за который учитываются доходы, включаются 0,5 размера минимальной заработной платы на конец периода, за который учитываются доходы; учитываются фактически полученные доходы в случае, если гражданин получал пособие по частичной безработице на период карантина в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О занятости населения», ежемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы.

Ирина Лагиренко напомнила, что на время карантина департамент социальной защиты населения продолжает работать в дистанционном режиме. Подать документы можно почтовым отправлением или через сайт Министерства социальной политики Украины. Работают телефоны для консультаций.

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