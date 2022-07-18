У Сумах провели в останню путь захисника України Сергія Велієва Сьогодні, 24 липня, Суми попрощались з мужнім Воїном назавжди, поховали Сергія на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Бракує слів, щоб висловити всю тугу та печаль, яку нам принесли загарбники. Ворог краде наших кращих Героїв, приносить стільки болю.

Старший солдат ВЕЛІЄВ Сергій Васильович, 16 липня 2022 року в ході бою з переважаючими силами противника отримав поранення несумісні з життям в Донецькій області, захищаючи Батьківщину від російських загарбників.

Нашому Герою тільки но виповнилось 43 роки, все життя мало бути попереду. У Сергія залишилось троє дітей.

Мужність Сергія, його силу волі та непереборне бажання перемогти ворога, були відзначені медаллю «Захисника України». За професіоналізм у військовій службі був нагороджений медаллю «Учасник АТО».

Побратим Сергія, згадує про нього: «Сама краща людина, з досвідом, адекватний. Він був дуже добрий. Людина золота була, можна було на нього завжди покластись, він нас завжди прикривав. Ми знали, що у нас надійний тил. Я прийшов на службу в 2019 році, ми почали разом служити. Разом їздили на злагодження, що я не знав, він завжди підказував. Дуже хороша людина була. Дуже тяжко втрачати саме своїх людей, таких толкових хлопців».

Начальник та весь колектив Сумського ОТЦК та СП щиро співчуває родині, близьким та побратимам Сергія. Попри все, мусимо бути сильні та триматись, помстимось ворогу за цей біль!

Вічна Слава Героям!