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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Завтра Шосткинщина прощатиметься із земляком-захисником України Вадимом Куцманом

Велика частина життя Героя пов’язана з нашим містом, яке стало для нього малою Батьківщиною. Звідси Вадима Станіславовича проводжали на фронт… Тут він зустрів кохання та створив сім’ю… Тут знайшла останній прилисток його чиста та відважна душа…

Вадим Куцман народився 28 липня 1988 року у смт. Стара Синява, Хмельницької області.

Після закінчення школи Вадим поступив до Хмельницького торгово-кулінарного ліцею і здобув професію кухаря. Професійну освіту юнак продовжив у Подільському державному аграрно-технічному університеті, який закінчив у 2014 році за спеціальністю «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

З серпня 2016 по травень 2019 року Вадим Станіславович брав участь в проведенні антитерористичній операції на Сході України, зі зброєю в руках захищаючи суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.

За роки служби чоловіку довелось побувати в найгарячіших точках ведення бойових дій, на території Донецької та Луганської областей. За сумлінну службу Вадим Куцман був відзначений нагородами від оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Попереду було ціле життя, сповнене надій та прагнень. У Шостці на нього чекала кохана дружина і маленький син, родичі та вірні друзі. Але не судилося…

Після повномасштабного вторгнення рашистських агресорів Вадим Станіславович добровольцем пішов до військкомату, а 18 травня був призваний на військову службу стрільцем-помічником гранатометника. Він загинув 4 липня 2022 року під час виконання бойового завдання в Луганській області.

Всіх запрошують прийти та вклонитися пам’яті героя, нашого земляка.

Траурні заходи розпочнуться 11 липня об 11:00 біля кінотеатру “Родина” (вул. Садовий бульвар, 13), пише Шостка.інфо.

Общество
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