Завтра Шосткинщина прощатиметься із земляком-захисником України Вадимом Куцманом

Вадим Куцман народився 28 липня 1988 року у смт. Стара Синява, Хмельницької області.
Після закінчення школи Вадим поступив до Хмельницького торгово-кулінарного ліцею і здобув професію кухаря. Професійну освіту юнак продовжив у Подільському державному аграрно-технічному університеті, який закінчив у 2014 році за спеціальністю «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».
З серпня 2016 по травень 2019 року Вадим Станіславович брав участь в проведенні антитерористичній операції на Сході України, зі зброєю в руках захищаючи суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.
За роки служби чоловіку довелось побувати в найгарячіших точках ведення бойових дій, на території Донецької та Луганської областей. За сумлінну службу Вадим Куцман був відзначений нагородами від оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Попереду було ціле життя, сповнене надій та прагнень. У Шостці на нього чекала кохана дружина і маленький син, родичі та вірні друзі. Але не судилося…
Після повномасштабного вторгнення рашистських агресорів Вадим Станіславович добровольцем пішов до військкомату, а 18 травня був призваний на військову службу стрільцем-помічником гранатометника. Він загинув 4 липня 2022 року під час виконання бойового завдання в Луганській області.
Всіх запрошують прийти та вклонитися пам’яті героя, нашого земляка.
Траурні заходи розпочнуться 11 липня об 11:00 біля кінотеатру “Родина” (вул. Садовий бульвар, 13), пише Шостка.інфо.