Охтирчанину повідомлено про підозру за заперечення збройної агресії рф проти України

У ході слідства встановлено, що житель м. Охтирка в присутності свідків висловлював твердження, що українці, як нація, займають територію російської федерації. При цьому він нахвалював президента рф за його вчинки та правомірне вторгнення на територію України.
Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» КК України.
Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки....
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