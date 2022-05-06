Охтирчанину повідомлено про підозру за заперечення збройної агресії рф проти України

У ході слідства встановлено, що житель м. Охтирка в присутності свідків висловлював твердження, що українці, як нація, займають територію російської федерації. При цьому він нахвалював президента рф за його вчинки та правомірне вторгнення на територію України.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» КК України.