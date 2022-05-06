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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:1196

Охтирчанину повідомлено про підозру за заперечення збройної агресії рф проти України

Кіберполіція спільно з слідчими Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва Охтирського окружної прокуратури повідомили про підозру 66-річному чоловіку, який визнає правомірною та виправдовує збройну агресію рф проти України.

У ході слідства встановлено, що житель м. Охтирка в присутності свідків висловлював твердження, що українці, як нація, займають територію російської федерації. При цьому він нахвалював президента рф за його вчинки та правомірне вторгнення на територію України.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» КК України.

Право Державна зрада
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