Шосткинська громада проводжає в останню путь воїна-захисника Громада проводжає в останню путь Олексія Рондіка, який героїчно загинув при захисті України. Йому назавжди буде 34…

Сьогодні ми низько вклоняємося пам’яті воїна Світла та згадуємо його життєвий шлях.

РОНДІК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ народився 31 липня 1987 року в с. Глазове. Після закінчення 11 класів Глазівської ЗОШ вступив до Сумського педагогічного університету.

В 2005 році юнак був призваний на строкову військову службу. Після армії працював в патрульній службі м. Шостка.

У 2014 році Олексій Рондік став на захист Батьківщини і був на фронті по останній день свого життя. Не злякався та не сховався, терпляче та наполегливо виборював свободу для кожного з нас.

Олексій Васильович нагороджений відзнакою Президента України і користувався великою повагою серед бойових побратимів. За словами рідних, Олексій захоплювався полюванням. Мав вірних друзів і товаришів. Найбільше в житті любив свою сім’ю, а особливо племінників, їм і присвячував увесь свій вільний час. Любив і шанував кохану жінку. Був чуйним чоловіком, братом, сином; мужнім та сміливим воїном.

Війна забрала його життя 27 травня 2022 року…

Ніколи не забудемо.

Ніколи не пробачимо.

Вічний спокій і вічна шана Герою!