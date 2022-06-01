Шосткинська громада проводжає в останню путь воїна-захисника

Сьогодні ми низько вклоняємося пам’яті воїна Світла та згадуємо його життєвий шлях.
РОНДІК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ народився 31 липня 1987 року в с. Глазове. Після закінчення 11 класів Глазівської ЗОШ вступив до Сумського педагогічного університету.
В 2005 році юнак був призваний на строкову військову службу. Після армії працював в патрульній службі м. Шостка.
У 2014 році Олексій Рондік став на захист Батьківщини і був на фронті по останній день свого життя. Не злякався та не сховався, терпляче та наполегливо виборював свободу для кожного з нас.
Олексій Васильович нагороджений відзнакою Президента України і користувався великою повагою серед бойових побратимів. За словами рідних, Олексій захоплювався полюванням. Мав вірних друзів і товаришів. Найбільше в житті любив свою сім’ю, а особливо племінників, їм і присвячував увесь свій вільний час. Любив і шанував кохану жінку. Був чуйним чоловіком, братом, сином; мужнім та сміливим воїном.
Війна забрала його життя 27 травня 2022 року…
Ніколи не забудемо.
Ніколи не пробачимо.
Вічний спокій і вічна шана Герою!