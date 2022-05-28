У Тростянці пройшли перші пологи після деокупації Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

Вчора 1 червня в Міжнародний День захисту дітей в пологовому відділенні відбулася приємна подія. Тростянчанка Юрко Аліна Сергіївна народила дівчинку вагою 3550,0 гр. та зростом 52,0 см. Це вже друга донечка в сім’ї, в якій підростає 6 річна помічниця та чекає з нетерпінням маму з сестричкою.

Це перше немовля, яке народилося після того, як було відновлено роботу зруйнованого російськими військами акушерсько-гінекологічного відділення. В цьому велика заслуга адміністрації лікарні, місцевої влади та волонтерів, які в найкоротший термін приклали максимум зусиль, аби для породіль були створені найкомфортніші умови перебування.

Символічно, саме в цей святковий день мамі з немовлям було вручено подарунок!

Побажаємо їм здоров’я, сонячних днів та мирного неба!

Вітаю всю нашу Тростянецьку громаду з початком відновлення якісної роботи лікарні!

А майбутніх мам чекаємо з нетерпінням в нашому закладі, де з радістю допоможуть зустріти нове життя!

Все відбудуємо і переможемо!