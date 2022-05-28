Охтирчанина судитимуть за 14 крадіжок Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження відносно 38-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у вчиненні чотирнадцяти крадіжок та шахрайства.

Як раніше повідомлялося, раніше судимий мешканець м. Охтирка, в період часу з кінця листопада 2021 року по кінець січня 2022 року, 14 разів вчиняв крадіжки продуктів харчування, алкогольних напоїв та засобів побутової хімії, а також шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном свого товариша.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер правопорушник, згідно ч. 2 ст.185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України, постане перед судом. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років.

Поліція Сумщини