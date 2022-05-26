У Сумах попрощалися з капітаном Березовим

Він був одним зі сміливців, які стали до зброї без вагань, щоб захистити свою рідну землю від ворога.

«Олександра працював на підприємстві «Сумський завод «Насосенергомаш», був гарний фахівець, ми з ним разом закінчували Сумське вище артилерійське училище, він в 1987 році. Він був дуже відповідальний, чесний, дуже роботящий, як кажуть про таких, золоті руки» - розказав побратим Олександра.

«Він пройшов мобілізацію у 2015 та 2016 році, воював, і пішов тепер знову. Хоча мав 55 років, і міг відмовитися, але був справжнім військовим, офіцером, дуже відповідальним. Царство небесне і Слава таким людям.

Слава Україні і Перемога буде за нами, коли в нас є такі люди!»

Це непоправна втрата і ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника України.