На війні загинув ще один житель Роменщини

Про це повідомив мер Ромен Олег Стогній.
Роменська громада знову у жалобі…
22 травня 2022 року захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув український воїн, сержант Зозуля Олександр.
Відважний захисник добровільно став до лав Збройних Сил України та брав безпосередню участь в антитерористичній операції.
Від початку повномасштабної війни вірний син своєї країни зі зброєю в руках захищав її територіальну цілісність та незалежність. У ході бою, мужньо даючи відсіч російським окупантам, військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.
Сержант Зозуля Олександр був вірний військовій присязі, виявив стійкість та сміливість у боротьбі за рідну землю.
Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 25травня об 11.00год. на Алеї Слави.
Схиляючись у скорботі, висловлюю щирі співчуття родині та близьким.
Світла пам’ять захиснику України та низький земний уклін!