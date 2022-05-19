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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На війні загинув ще один житель Роменщини

22 травня 2022 року захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув український воїн, сержант Олександр Зозуля.

Про це повідомив мер Ромен Олег Стогній. 

Роменська громада знову у жалобі…

22 травня 2022 року захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув український воїн, сержант Зозуля Олександр.

Відважний захисник добровільно став до лав Збройних Сил України та брав безпосередню участь в антитерористичній операції.  

Від початку повномасштабної війни вірний син своєї країни зі зброєю в руках захищав її територіальну цілісність та незалежність. У ході бою, мужньо даючи відсіч російським окупантам, військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. 

Сержант Зозуля Олександр був вірний військовій присязі, виявив стійкість та сміливість у боротьбі за рідну землю. 

Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 25травня об 11.00год. на Алеї Слави.  

Схиляючись у скорботі, висловлюю щирі співчуття родині та близьким. 

Світла пам’ять захиснику України та низький земний уклін!

Общество
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