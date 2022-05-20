У Сумах поховали героя-захисника

12 травня 2022 року, при виконанні бойового завдання на Луганщині, загинув лейтенант Збройних Сил України – ОДІНЦОВ Олександр Миколайович, 1998 року народження. Він проходив службу на посаді командира взводу, старшого офіцера 1 мінометної батареї.

Олександр за покликом серця боронив свою державу в лавах Збройних Сил України. Світ­ла пам'ять та віч­ний спо­кій Герою!

Щи­рі спів­чуття ро­ди­ні.

Прощання відбулось 20.05.2022 р., в селі Ободи Білопільського району. Олександр похований на Алеї Слави, Баранівського кладовища.