У Липовій Долині прощалися з героєм Агресивна війна росії проти України забирає найдорожче – життя цивільних та військових.

У вівторок Липоводолинська селищна територіальна громада попрощалася з військовослужбовцем, який загинув від рук російського окупанта – жителем села Русанівка Андрієм ОЛЕНІНИМ.

Перестало битися героїчне серце сміливого солдата, справжнього друга, люблячого сина та брата 7 травня на Донеччині. Андрію був лише 21 рік.

Щиро співчуваємо рідним і розділяємо ваше горе! Це непоправна втрата для всієї нашої громади! Ніколи не пробачимо російським окупантам! Вічна пам’ять і слава Герою Андрію ОЛЕНІНУ! Герої не вмирають! Слава Україні!

Липоводолинська селищна рада