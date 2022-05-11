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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:59118

Білопілля попрощалося з героєм-захисником Сергієм Куценком

15 травня у Білопіллі відбулося поховання нашого земляка, сержанта Сергія Івановича Куценка. Цого життя обірвала жорстока війна 12 квітня 2022 року, на Ізюмському напрямку, внаслідок ворожого обстрілу. Йому було лише 44 роки.

Сергій Куценко народився 17 вересня 1977 року у Білопіллі, повідомляє Культура Білопільської громади. Закінчив місцеву загальноосвітню школу №2. Потім продовжив навчання у Білопільському професійно-технічному училищі. Після навчання служив в армії. Повернувшись, працював водієм на різних підприємствах, пише Білопілля.Сіті.

Автор: Культура Білопільської громади

У 2014 році був мобілізований і протягом року боронив цілісність кордонів на сході країни. У 2015 році повернувся та продовжив працювати за фахом. У лютому 2020 року підписав контракт і поїхав у зону проведення антитерористичної операції. Був водієм. У Сергія Івановича залишилася донька Яна.

 

15 травня на центральній площі Білопілля зібралися сотні людей – рідні, близькі, друзі, знайомі, небайдужі земляки, представники місцевої громади, побратими, які прийшли провести в останню путь загиблого Героя та вклонитися його мужності й відвазі.

Автор: Культура Білопільської громади

Чин похорону загиблого Героя звершив Благочинний Білопільського району Української Православної церкви Київського патріархату отець Петро Савонік.

Земляки, проводжали загиблого героя, стоячи на колінах, з національними прапорами. Труну з тілом під траурну мелодію у супроводі оркестру пронесли на плечах до центрального кладовища, де й поховали.

Проводжаючи в останню дорогу, щоразу звучить сумна мелодія та сотні людей схиляють коліно, дякуючи Героям за мужність та відвагу! Бо наші хлопці боронять нас, українську землю, незалежність нашої держави! Вони - справжні Герої!

Автор: Культура Білопільської громади

Щирі слова співчуття рідним та близьким Сергія. Вічна пам'ять відважному сину українського народу, мужньому захиснику та справжньому патріоту України.

Герої не вмирають!

Общество
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