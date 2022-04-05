Три прикордонника з Білопільщини загинули, захищаючи Україну

Майстер-сержант Олександр Миколайович ЗАБОЛОТНИЙ, 15.07.1980 року народження, старший сержант Віталій Олексійович МАМОЧКА, 10.05.1995 року народження, старший сержант Ростислав Олександрович ЛАПЧЕНКО, 07.01.1984 року народження, повідомляє bilopillia.city.
Найближчим часом їхні рідні, друзі та земляки вшанують пам’ять наших героїв та проведуть їх в останню путь. Про час і місце буде повідомлено на сторінці Білопільської міської ради.
Вічна пам’ять героям. Глибокі співчуття рідним.
Про непоправну втрату йдеться у повідомленні Миколаївського старостинського округу Роменської міської територіальної громади на публічній сторінці у фейсбуці....
Колектив Ганнівсько-Вирівської гімназії глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
ПРЯДКИ ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, випускника 2009 року, який загинув 9 квітня,...
Про це повідомляє Конотопська міська рада....
У четвер, 7 квітня, в Сумах відбудеться прощання із сумчанином, військовослужбовцем Даніілом Ігнатенком....
Про це повідомляє Боромлянська територіальна громада....