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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:371460

Три прикордонника з Білопільщини загинули, захищаючи Україну

П’ятого травня під час виконання службових обов’язків з захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності України загинули троє прикордонників із Білопільщини.

Майстер-сержант Олександр Миколайович ЗАБОЛОТНИЙ, 15.07.1980 року народження, старший сержант Віталій Олексійович МАМОЧКА, 10.05.1995 року народження, старший сержант Ростислав Олександрович ЛАПЧЕНКО, 07.01.1984 року народження, повідомляє bilopillia.city.

Найближчим часом їхні рідні, друзі та земляки вшанують пам’ять наших героїв та проведуть їх в останню путь. Про час і місце буде повідомлено на сторінці Білопільської міської ради.

 

Вічна пам’ять героям. Глибокі співчуття рідним.

Общество Загиблий воїн
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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