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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1085

В Охтирці збирають підписи за автономне опалення

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення "Автономне опалення".

"Шановний пане міський голово , шановні депутати охтирської міської ради. Звертаюсь до вас з питанням, яке у цей нелегкий час тривожить багатьох охтирчан. Після варварського знищення армією РФ охтирської ТЕЦ перед містом постає виклик: як в умовах війни та за короткий час (до наступного опалювального сезону лишилось сім місяців) забезпечити місто теплом. Три дні тому відбулась зустріч за участю міністра розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, міського голови Павла Кузьменка та ін., на якій було прийняте рішення про відновлення ТЕЦ. Подібні рішення викликають глибоке занепокоєння з наступних причин:
- На жаль, бойові дії все ще тривають. Два дні тому голова ОВА Дмитро Живицький, коментуючи перспективи перебігу війни в Сумські сказав (цитата): "...що буде через 3-4 дні поки що нікому не відомо". Тому плани відбудови ТЕЦ можуть бути зірвані агресором, що призведе до гуманітарної катастрофи в місті.
- Навіть за умови, якщо та коли ТЕЦ буде відновлена, централізоване теплопостачання є досить вразливою схемою, що, власне, і довела армія РФ. Нажаль ніхто не може гарантувати, що подібне не станеться в наступний опалювальний сезон.
- Наявна система теплопостачання перебуває у вкрай незадовільному стані. Труби іржаві, а теплоізоляція, місцями, відсутня. Всі містяни добре знають, як над теплотрасою, що проходить під землею, взимку, навіть в сильні морози, тане сніг. Також вже звичне явище, коли восени, перед опалювальним сезоном починають ремонти, внаслідок яких пошкоджується дорожнє покриття (часто, щойно відремонтоване) та створюються незручності для транспорту.
- Згідно чинного законодавства проблему можна було б вирішити, встановленням міні-котелень, або масовим переходом на автономне опалення. Проте в наразі це неможливо, оскільки згідно наказу №4, від 22.11.2005 р. міністерства будівницьтва, архітектури та житлово-комунального господарства України, подібний перехід можливий тільки цілим будинком, з 100% квартир. А для потрібно як мінімум ухвалити таке рішення на зборах співвласників багатоквартирного будинку. Провести такі збори наразі неможливо, оскільки більше половини мешканців багатоповерхівок виїхали зі своїх домівок внаслідок їх пошкодження.
Широке застосування індивідуального опалення в багатоквартирних будинках надасть наступні переваги:
- Менша залежність від ТЕЦ.
- Менша вразливість до зовнішнього пошкодження та руйнування.
- Економічно вигідно, оскільки немає втрат на транспортування тепла.

Зважаючи, на викладені вище аргументи, прошу розробити механізм надання дозволу встановлення індивідуального опалення в окремих квартирах багатоквартирних будинків", - пише автор петиції.

Общество
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