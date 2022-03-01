Роменщина прощалася з Героєм російсько-української війни Владиславом Волинським Владислав народився в селі Ярмолинці Роменського району Сумської області. Навчався в Ярмолинській, а потім в Коржівській школі.

Після закінченння школи призвався на строкову службу до лав Збройних Сил України, пишуть Ромни24.

Згодом до 2021 року продовжував службу за контрактом.

Звільнившись зі служби, Владислав поїхав до м.Києва працювати на будівництві. Там і застав його початок війни.

З 25 лютого 2022 року Владислав вступив до територіальної оборони м.Бровари Київської обл. Під час бойових дій в Броварах за високі бойові якості призначений командиром відділення. Очолюване ним відділення показало себе як одне з найбоєздатніших

Після визволення м.Бровари Владислав вступив до Добровольчого батальйону “ОДЧ Карпатська Січ”, де був призначений командиром відділення. Брав участь в боях на Харківщині.

“Мамочко, я пропаду лише на два дні”, – сказав Владислав мамі перед боєм…

10.04.2022 Волинський В.В. загинув від вибухової травми в жорстоких боях за село Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

Україна втратила ще одного з найкращих своїх синів на війні, яку розв’язала росія проти нашого народу…

Хай Господь прийме твою душу, наш Світлий Воїне…

Ми завжди будемо нести пам’ять про тебе в своїх серцях і молитвах, наш Захисник…

Ми ніколи не пробачимо ворогові смертей українців у цій безжальній і несправедливій війні!