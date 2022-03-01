У Ромнах прощалася із героєм російсько-української війни В'ячеславом Максимовим

В'ячеслав навчався в Роменській школі № 1. Потім отримав середньотехнічну освіту. Займався підприємницькою діяльністю.
З 2016 по 2018 роки В'ячеслав служив за контрактом на посаді командира відділення військової частини А 0284, захищаючи Україну в зоні антитерористичної орперації
Звістка про повномасштабне збройне вторгнення російської федерації в Україну застала В'ячеслава в м.Київ. Не розмірковуючи, він прийняв рішення знову встати до лав ЗСУ, щоб боронити рідну Батьківщину
Разом зі своїми побратимами з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь у боях за Херсонщину
05.04.2022 внаслідок бойових дій біля села Нововознесенське Високопільського району Херсонської області Максимов В.В. загинув від кулі ворожого снайпера
В'ячеславу назажди буде 43...
Мати втратила сина, діти - батька, дружина - чоловіка...
Україна втратила одного з найкращих своїх дітей...
Хай Господь прийме твою душу, наш Світлий Воїне!..
Ми доземно вклоняємося тобі за захист... Ми збережемо пам'ять про тебе в своїх серцях і молитвах
Не пробачимо ворогові смертей українців в цій несправедливій війні.
Ірина Джос