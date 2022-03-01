У Ромнах прощалася із героєм російсько-української війни В'ячеславом Максимовим Сьогодні Роменщина прощалася із Героєм російсько-української війни Максимовим В'ячеславом Володимировичем

В'ячеслав навчався в Роменській школі № 1. Потім отримав середньотехнічну освіту. Займався підприємницькою діяльністю.

З 2016 по 2018 роки В'ячеслав служив за контрактом на посаді командира відділення військової частини А 0284, захищаючи Україну в зоні антитерористичної орперації

Звістка про повномасштабне збройне вторгнення російської федерації в Україну застала В'ячеслава в м.Київ. Не розмірковуючи, він прийняв рішення знову встати до лав ЗСУ, щоб боронити рідну Батьківщину

Разом зі своїми побратимами з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь у боях за Херсонщину

05.04.2022 внаслідок бойових дій біля села Нововознесенське Високопільського району Херсонської області Максимов В.В. загинув від кулі ворожого снайпера

В'ячеславу назажди буде 43...

Мати втратила сина, діти - батька, дружина - чоловіка...

Україна втратила одного з найкращих своїх дітей...

Хай Господь прийме твою душу, наш Світлий Воїне!..

Ми доземно вклоняємося тобі за захист... Ми збережемо пам'ять про тебе в своїх серцях і молитвах

Не пробачимо ворогові смертей українців в цій несправедливій війні.

Ірина Джос