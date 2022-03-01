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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На війні з рашистами загинув глухівчанин

Про це повідомляється на сторінці Глухівської міськради у фейсбуці.

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ 
Схилімо голови: 1 квітня загинув капітан Євген Володимирович КОВАЛЬЧУК (6.09.1992 – 1.04.2022)
 
 Він служив у Збройних силах України, був командиром 1 мінометної батареї 15 батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І.Виговського. Загинув під Черніговом. Поховають героя у Сумах. 
 
Ця скорботна новина передається від одного дому до іншого, бо у маленькому Глухові у Євгена  Ковальчука пройшло щасливе дитинство, було безліч друзів по школі №4, агротехнічному коледжу. 
У 29-річного глухівчанина були чудові плани на майбутнє, він обожнював маленького сина і дружину, був опорою батькам. Саме за їх він і воював з проклятими росіянами, які прийшли на нашу землю, щоб знищити весь український народ. 
 
Смерть кожного українського воїна – це неповторна втрата. Глухівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким Є.В.Ковальчука – хороброго воїна, відданого сина України, незламного патріота. 
 
 Пам’ятаймо - нашу святу перемогу наближають ціною нелюдських надзусиль такі воїни, як Євген Ковальчук. Вони б’ються за кожний клаптик української землі, звільняють її від диких рашистів.
Світла пам'ять! 
 
 Слава Україні!
Общество
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