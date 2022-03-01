На війні з рашистами загинув глухівчанин Про це повідомляється на сторінці Глухівської міськради у фейсбуці.

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

Схилімо голови: 1 квітня загинув капітан Євген Володимирович КОВАЛЬЧУК (6.09.1992 – 1.04.2022)

Він служив у Збройних силах України, був командиром 1 мінометної батареї 15 батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І.Виговського. Загинув під Черніговом. Поховають героя у Сумах.

Ця скорботна новина передається від одного дому до іншого, бо у маленькому Глухові у Євгена Ковальчука пройшло щасливе дитинство, було безліч друзів по школі №4, агротехнічному коледжу.

У 29-річного глухівчанина були чудові плани на майбутнє, він обожнював маленького сина і дружину, був опорою батькам. Саме за їх він і воював з проклятими росіянами, які прийшли на нашу землю, щоб знищити весь український народ.

Смерть кожного українського воїна – це неповторна втрата. Глухівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким Є.В.Ковальчука – хороброго воїна, відданого сина України, незламного патріота.

Пам’ятаймо - нашу святу перемогу наближають ціною нелюдських надзусиль такі воїни, як Євген Ковальчук. Вони б’ються за кожний клаптик української землі, звільняють її від диких рашистів.

Світла пам'ять!

Слава Україні!