На Сумщині рашисти розстріляли родину із немовлям

"Багатотисячний колектив працівників і студентів Сумського національного аграрного університету висловлює глибокі співчуття рідним і близьким випускника інженерно-технологічного факультету Михайла Солошенка, його дружини Інни та сина Єфрема, які трагічно загинули від рук російських окупантів.

Автомобіль, в якому їхала родина з маленькою дитиною, був розстріляний російським танком!

Вічна пам’ять загиблим!", - йдеться в повідомленні.