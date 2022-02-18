На Сумщині рашисти розстріляли родину із немовлям
Про це у Фейсбуці повідомляє СНАУ.
"Багатотисячний колектив працівників і студентів Сумського національного аграрного університету висловлює глибокі співчуття рідним і близьким випускника інженерно-технологічного факультету Михайла Солошенка, його дружини Інни та сина Єфрема, які трагічно загинули від рук російських окупантів.
Автомобіль, в якому їхала родина з маленькою дитиною, був розстріляний російським танком!
Вічна пам’ять загиблим!", - йдеться в повідомленні.