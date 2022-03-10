У Боромлі рашисти розстріляли жінку і вкрали авто Загибель пасажирки та незаконне заволодіння автівкою - розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 березня 2022 року в с. Боромля Охтирського району Сумської області військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, обстріляли автомобіль «Шкода Октавія», в якому зі сторони м. Суми їхало подружжя. 51-річна Світлана, яка сиділа на пасажирському сидінні, загинула. Військовослужбовці забрали у водія мобільний телефон та заволоділи транспортним засобом.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.