Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів Медикаментами місто забезпечене, але все ще потрібні медикаменти для наркозів та для гемодіалізу. Зібрано багато гуманітарних вантажів, утім немає можливості їх доправити!

Щодо життєзабезпечення − світло є в усьому місті, газ, вода й каналізація − майже всюди. У районах, де були обстріли, є пошкодження, вони зараз ремонтуються оперативно.

Тероборона працює.

Місто Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів. Дуже багато загиблих! Ракетними ударами росіян повністю знищено військову частину де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають. Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення. Ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють людей у селах. Ми пам’ятаємо їх звірства за цей тиждень у районі: розстріляний автобус на трасі, до якого не пускали швидкі – стріляли по них теж. Потрапляння артснарядів у дитячий садочок. Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці.

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко та журналіст Максим Едель