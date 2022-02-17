Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:471857

Російські військові на танках з піднятими дулами повертаються із Сумщини в Росію

Домовленості про це були досягнуті під час тривалих переговорів, які проводилися щодо обміну полоненими.

Про це, підсумовуючи ситуацію за 1 березня, сказав у відеозвіті у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише ПІК.

“Паралельно однією з частин цієї домовленості було те, що зброя, танки, інша техніка виходить, повертається в Росію. Були проведені переговори з керівництвом цього підрозділу, цієї колони, і їхній керівник сказав, що він не збирався і не хоче воювати. Він розуміє, що в Росії потрапить у в’язницю, але прийняв рішення підняти стволи своїх танків і повернутися до країни-агресора. Ми спостерігаємо постійно повернення військ і техніки РФ назад в Росію. Нам це дуже приємно”, – сказав Живицький.

Однак, зазначив голова ОДА, на території області ще залишається багато техніки, і вона рухається у напрямку заходу України.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.