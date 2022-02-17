Російські військові на танках з піднятими дулами повертаються із Сумщини в Росію Домовленості про це були досягнуті під час тривалих переговорів, які проводилися щодо обміну полоненими.

Про це, підсумовуючи ситуацію за 1 березня, сказав у відеозвіті у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише ПІК.

“Паралельно однією з частин цієї домовленості було те, що зброя, танки, інша техніка виходить, повертається в Росію. Були проведені переговори з керівництвом цього підрозділу, цієї колони, і їхній керівник сказав, що він не збирався і не хоче воювати. Він розуміє, що в Росії потрапить у в’язницю, але прийняв рішення підняти стволи своїх танків і повернутися до країни-агресора. Ми спостерігаємо постійно повернення військ і техніки РФ назад в Росію. Нам це дуже приємно”, – сказав Живицький.

Однак, зазначив голова ОДА, на території області ще залишається багато техніки, і вона рухається у напрямку заходу України.