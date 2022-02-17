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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Конфісковане майно піде для потреб Збройних Сил

26 лютого 2022 року Уряд прийняв розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил»

Згідно з документом вирішено передати необхідне для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану:

- конфісковане майно;

- майно, визнане безхазяйним;

- майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майно, визначене у статті 184 Митного кодексу), що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави,

до сфери управління Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.

Міністерству юстиції та Державній митній службі доручено організувати в межах своїх повноважень роботу з передачі зазначеного вище майна, пише jurliga.ligazakon.net.

Общество Війна Конфісковане майно
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