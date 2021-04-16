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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12198

На Сумщине в каждом 10-м заведении общепита выявлены нарушения карантина

В течение прошлой недели специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области осуществили 3072 проверки соблюдения противоэпидемических требований субъектами хозяйствования в условиях «красной» зоны.

Об этом доложил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

По его словам, на прошлой неделе 25 мобильных групп продолжали осуществление усиленных мер государственного надзора за соблюдением противоэпидемических требований субъектами хозяйствования в условиях проводимой «красной» зоны карантина.

Если до объявления «красной» зоны в области еженедельно проводилось санитарно-эпидемическое обследование в среднем 450-600 субъектов хозяйственной деятельности, то с 24 марта среднее количество обследований за неделю составляет 3270.

В частности, с 12 по 18 апреля совершено 3072 обследования субъектов хозяйственной деятельности. Нарушение санитарных требований и правил установлены в 213 из них (7%). Самые высокие показатели выявленных нарушений также зафиксированы на агропродовольственных рынках - 32%, в учебных заведениях (42%), парикмахерских (24%), аптеках и АЗС (26%).

За выявленные нарушения составлено 64 протокола, предоставлено 201 предписание по устранению нарушений противоэпидемических требований. Направлено 5 информационных сообщений в правоохранительные органы.

Осуществлено 757 проверок заведений общепита, из которых 189 (25%) - в вечернее и ночное время. Нарушение карантинных требований установлены в 77 учреждениях общественного питания (в каждом 10-м проверенном учреждении), вследствие чего применено 28 штрафных санкций, вынесено 62 предписания по устранению выявленных нарушений.

Всего с начала действия в области ограничений «красной зоны» эпидемической опасности осуществлено 13105 проверок субъектов хозяйствования, нарушения установлены на 786 объектах (6%). Наложены 284 штрафных санкции за нарушение санитарных требований. Предоставлено 695 предписаний с предложениями по устранению нарушений законодательства.

Общество
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