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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:17367

Кого на Сумщине в первую очередь будут прививать вакциной Pfizer?

Сегодня, 20 апреля, в пресс-центре Сумской ОГА состоялся онлайн-брифинг о кампании по вакцинации в регионе.

К дискуссии присоединились начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, региональный координатор по вакцинации Галина Хомета, а также директор КНП «Центр социально опасных заболеваний» Тарас Злыденный.

Сергей Бутенко рассказал, что в Украине продолжается второй этап вакцинации. Сейчас вакцинируют медиков, работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, а также людей старше 80 лет. Кроме того, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, привлеченных к подготовке ко ВНО. С 18 апреля также началось привание вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которую Украина получила в рамках глобальной инициативы COVAX.

«В область поступило 1170 доз вакцин Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Ими прививать жителей и работников домов престарелых», - отметил Бутенко.

Галина Хомета объяснила: если пришла очередь вакцинироваться, необходимо позвонить своему семейному врачу или в регистратуру ближайшего пункта вакцинации (перечень на vaccination.covid19.gov.ua). Декларация с семейными врачом для вакцинации от COVID-19 необязательна.

На Сумщине сейчас работает 91 пункт вакцинации и 17 мобильных бригад.

Тарас Залыденный ответил на все предубеждения жителей Сумщины по вакцинам, отметив, что они эффективны и вполне безопасны. Он также отметил, что вакцинироваться необходимо той вакциной, которая доступна в Украине, ведь вакцинация - это единственный способ защититься от COVID-19 и тяжелого течения этой болезни.

«После вакцинации может возникнуть привычная реакция на вакцину, но не стоит пугаться, обычно эти симптомы проходят через несколько дней. При необходимости нужно обратиться к семейному врачу или в ближайшую больницу за консультацией», - отметил глава «Центра социально опасных заболеваний».

Сумская область имеет одни из самых низких показателей в Украине по количеству вакцинированных против COVID-19. По состоянию на 20 апреля 2021 в Сумской области за сутки выявлено 97 случаев COVID-19 и сделано 137 прививок. Всего привито 14621 человек.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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