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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:11372

В Сумах началось рассмотрение апелляции бывшего кадета, обвиняемого в изнасиловании

Об это сообщила в Фейсбуке потерпевшая Ирина Челоманова.

«Вот и началось рассмотрение в апелляции дела Кривошея.

Ознакомилась с апелляцией Кривошея.

Что можно сказать о том, что я там прочитала...

Во-первых, с его слов, он жертва полицейского произвола, сговора полиции, прокуратуры и суда... которую, в присутствии его родни и "дорогих" адвокатов нещадно прессовали и заставляли признаться в преступлении... Почти два года они все вместе боялись полицейского произвола...

Во-вторых, эта жертва была введена в заблуждение следователем по делу, которая обещала ему условный срок, в обмен на признание вины, что ему передали мои показания... Очень интересно кем они были ему переданы и как они у них оказались???

В-третьих, оказывается эта несчастная писанина на семи листочках, полуторным или двойным интервалом и 14 шрифтом, тянет на бестселлер "гениев" юриспруденции, которые даже не удосужились написать апелляцию в соответствии с требованиями КПК, так как их клиент не то что апелляцию написать, а своё имя без ошибок не осилит», - написала она.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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