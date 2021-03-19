На Сумщине взят под стражу конотопчанин, совершивший вооруженное нападение на магазин По ходатайству Конотопской окружной прокуратуры решением суда 18 марта подозреваемому в разбойном нападении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Конотоп 16 марта. Около 15.50 неизвестный мужчина зашел в один из продуктовых магазинов и, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой в сумме 3 тыс. 800 грн. Убежать далеко нападающему не удалось, поскольку меньше чем через час его задержали сотрудники полиции.

Задержанному 27-лет, он местный житель. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.