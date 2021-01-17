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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:28367

Мэр Сум снова пообещал не повышать тарифы на отопление

Мэр Сум Александр Лысенко заверил горожан, что до завершения отопительного сезона 2020-2021 тариф на отопление в Сумах не изменится.

«Я уже неоднократно отмечал, что в Сумах в этот отопительный сезон тариф на тепло не изменится. Мы ни в коем случае не будем пересматривать цену на отопление, и не будет давать согласие на повышение. Такая позиция моя и исполнительного комитета, и она не изменится ни в коем случае», - отметил чиновник во время аппаратного совещания 25 января.

Он отметил, что процедурно теплогенерирующие компании могут выходить с предложениями по повышению тарифа на отопление, однако данное решение ни в коем случае не будет поддержано властью на местном уровне.

По словам городского головы, ситуация такова, что решения на уровне государства по снижению тарифа на тепло до 6,99 грн. за 1 куб.м газа, к сожалению, не касается теплогенерирующих компаний. В городе в тарифе на тепло заложена сумма при расчетах 6,02 грн. и 6,23 грн за 1 куб.м газа, если же ситуация не изменится, и ООО «Сумытеплоэнерго» дальше будет получать газ по 9 грн. за 1 куб.м от НАК «Нафтогаза» может процедурно нужно делать перерасчет.

«Наша позиция такова, что ни пересчете в сторону увеличения тарифа мы делать не будем. Мы будем обращаться в Кабмин с тем, чтобы привели в соответствие к цене на газ не только частных потребителей, которые пользуются газом для отопления, а также и для теплогенерирующих компаний, подающих тепло в многоэтажки для того, чтобы сохранить ситуацию и тариф тот, который существует», - сказал Александр Лысенко.

Глава города также сообщил, что руководители теплоснабжающих организаций уведомлены о позиции городских властей по данному вопросу, а потому никаких просмотров тарифа этого отопительного сезона не планируется.

Экономика
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