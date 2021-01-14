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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:32453

В Сумах будут судить изготовителей фальшивых документов

В Сумах будут судить группу из трех человек, которые занимались массовым изготовлением фальшивых документов.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 19 января направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые занимались оформлением фальшивых документов, в том числе и для беспрепятственного пересечения иностранцами государственной границы Украины (ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 28 / ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, 32-летняя жительница г. Киев, имея опыт работы в таможенной и миграционной сферах, способствовала заинтересованным лицам в незаконной переправке через государственную границу. К своей противоправной деятельности женщина привлекла своего мужа и жителя г. Ужгород, который непосредственно изготавливал поддельные документы. Обвиняемые подыскивали клиентов в сети Интернет, разместив там соответствующие объявления.

В частности, задокументировано как к обвиняемой обратился житель Сумщины с просьбой оформить документы для выезда двух граждан Ирака в страны Европейского Союза. За 75 тыс. грн заказчик получил необходимые поддельные документы высокого качества.

Преступная деятельность организованной группы была прекращена 27 августа 2020 года сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Сумской области. Тогда во время обысков по месту жительства задержанных были изъяты документы, имеющие признаки подделки, голографические элементы защиты, большое количество печатей украинских государственных учреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления документов.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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