Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года.

Овен

Идеальное время для поиска нового места работы, если на старом что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о повышении зарплаты. К предложениям, которые будут поступать, нужно относиться с осторожностью. А новых знакомых проверять от и до, чтобы не ошибиться.

Телец

Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы продемонстрировать окружающим свои таланты: вы не пожалеете! Появится искушение купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарайтесь преодолеть это желание.

Близнецы

На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений. Главное ― не действуйте сгоряча, и вы не совершите ошибок. Лучше, если рядом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не пренебрегайте лечением, если таковое вам требуется.

Рак

Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них признаться. Семейные Раки могут испытывать сложности в отношениях. Этот период нужно просто пережить.

Лев

В любых неудачах, которые могут приключиться с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их причину. Тогда вам удастся избежать проблем. Можно экспериментировать с внешностью — запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на которые не могли решиться ранее!

Дева

Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости принесут дети, что даст вам повод ими гордиться. Старшее поколение потребует внимания, придется смириться с этим. В долг сейчас лучше не давать даже близким людям — есть риск испортить отношения.

Весы

Вам показан семейный отдых. Работу пока лучше отодвинуть на второй план, несмотря на все амбиции. Непростые отношения могут сложиться с близкими друзьями. Дайте им время: недопонимание разрешится.

Скорпион

Постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по пустякам. Любые авантюры в эти дни — не для вас. Держитесь подальше от всего нового. Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.

Стрелец

Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить его без проблем, принимайте решения спокойно. В выходные вам просто необходим отдых! Причем лучше, если он будет пассивным, а не активным.

Козерог

Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный период предназначен для этого! Покупайте подарки себе, делайте сюрпризы близким. Позвоните человеку, с которым перестали общаться некоторое время назад. Он ждет от вас сигнала.

Водолей

Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе блеснете своими знаниями. Только вот с коллегами может возникнуть непонимание — не по вашей вине, а на фоне зависти по отношению к вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас!

Рыбы

Эта неделя благоприятна для подписания документов и принятия серьезных решений. Период хорош для общения: заводите новые знакомства и поддерживайте старые ― вам это на руку. Будьте снисходительны к чужим слабостям.

Источник: stb.ua