Украина в лидерах по количеству криптовалюты Сальвадор стал первой страной, где биткоин признали официальным средством платежа. В Украине, несмотря на принятие закона о виртуальных активах, который легализует рынок криптовалюты, единственным законным средством платежа считается гривна.

Впрочем, именно украинцы оказались одними из самых больших ценителей крипты. «Слово и дело» предлагает посмотреть, в каких странах больше всего владельцев криптовалюты и какое место в рейтинге занимает Украина, пишет Слово і діло.

По данным глобальной сервисной ИТ-компании Triple-А, довольно неожиданно, но Украина занимает первое место в рейтинге стран, где больше всего владельцев криптовалюты относительно всего населения. Так, в Украине имеют криптовалюту 12,7% населения – 5,6 млн человек.

Второе место занимает Россия, где владельцев криптовалюты 11,9% населения, на третьем месте – Венесуэла (10,3%). Также в пятерку лидеров входят Сингапур (9% населения) и Кения (8,5%).

Цифровые активы имеют более 5% населения в США, Индии, Вьетнаме.

В 39 странах мира криптовалютой владеют от 2% до 5% населения. Среди таких стран – Великобритания, Беларусь, Канада, Германия, Польша.

От 1 до 2% населения владеют криптовалютой в 73 странах мира, например, во Франции, Швейцарии, Японии и Новой Зеландии.

В то же время, если посмотреть на рейтинг стран по количеству населения, а не по соотношению, лидеры будут другими.

Так, больше всего владельцев криптовалюты в Индии (100,7 млн человек), США (27,5 млн) и России (17,4 млн).

Украина в таком рейтинге занимает уже не первое место, а девятое, ведь цифровыми активами владеют 5,6 млн человек.