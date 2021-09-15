Четвертая волна коронавируса в Украине: ожидания ученых Ученые прогнозируют, что на пике четвертой волны в Украине за сутки будут регистрировать по 15-18 тысяч заболевших.

В следующие 30 дней количество новых ежедневных случаев COVID-19 в Украине может достичь 15 тысяч — волна заболеваемости может быть стремительной, но короче в сравнеии с прошлогодней, пишет delo.ua.

Об этом свидетельствует совместное исследование ученых КПИ имени Сикороского с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, которое касалось распространения в Украине четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Причиной осложнения эпидемической ситуации ученые называют значительное ослабление карантина и начало учебного процесса в большинстве образовательных учебных заведений. Кроме того, следует учесть вероятность сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность эпидемического процесса которых в течение предыдущих полутора лет сдерживалась карантинными и другими противоэпидемическими ограничениями.

Также ученые спрогнозировали динамику развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед. Полученные данные показывают, что волна может быть стремительной, хоть и короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15-18 тысяч случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны стоит ожидать в конце ноября — начале декабря 2021 года.

"Сейчас Украина находится в группе стран, где новая волна еще не успела достичь максимума. В сентябре 2021 года темпы смертности в нашей стране растут быстрее, чем за аналогичный период 2020 года. По состоянию на середину сентября 2021 уровень полностью вакцинированного населения низкий — около 12%. Поэтому мы можем столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии в ближайшее время", — говорится в исследовании.

Отмечается, что прогнозирование динамики развития новой волны COVID-19 в Украине выполнено с использованием нейронной сети типа "прямого перцептрона".