В США разрешили использование летающих автомобилей В США официально разрешили продавать летающие автомобили.

В Соединенных Штатах Америки разрешили использование летающих автомобилей. Машины вскоре поступят в продажу, информирует enovosty.com/news.

Летающий автомобиль разгоняется до 160 километров в час на высоте трех тысяч метров. Полноценная воздушно-дорожная двухместная модель запланирована на следующий год. Пока в наличии есть летные модели, работающие на газе или авиационном топливе

Владельцам летающих автомобилей нужны будут как водительские права, так и права спортивного пилота. Водители смогут перейти от вождения до полета менее чем за минуту, взлетая и приземляясь в небольших аэропортах или на шоссе.