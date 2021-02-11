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Лариса Брежнева
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В США разрешили использование летающих автомобилей

В США официально разрешили продавать летающие автомобили.

В Соединенных Штатах Америки разрешили использование летающих автомобилей. Машины вскоре поступят в продажу, информирует enovosty.com/news.

Летающий автомобиль разгоняется до 160 километров в час на высоте трех тысяч метров. Полноценная воздушно-дорожная двухместная модель запланирована на следующий год. Пока в наличии есть летные модели, работающие на газе или авиационном топливе

Владельцам летающих автомобилей нужны будут как водительские права, так и права спортивного пилота. Водители смогут перейти от вождения до полета менее чем за минуту, взлетая и приземляясь в небольших аэропортах или на шоссе.

Общество Воздушно-дорожная модель
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