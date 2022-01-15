Внимание: пандемия вируса ППИ-XXI (Псевдо-Патриотическая Идиотия) Вирус чрезвычайно вирулентный в силу того, что распространяется через государственную пропаганду и быстро подхватывается населением, имеющим ослабленный иммунитет к алогичным утверждениям и к попыткам подавления культуры и свободы личности.

Страна охвачена вирусом Псевдо-Патриотической Идиотии XXI века,

а именно - штаммом "Украина-Понад-Усэ"



Основные симптомы поражения вирусом:



– повышенная возбудимость,

– неадекватность реагирования,

– сниженные тормозные реакции,

– угнетенные когнитивные процессы,

– полное отсутствие критического мышления,

– пафосный и агрессивный конформизм,

– склонность к рефлекторному повторению вбрасываемых в инфо-пространство лозунгов,

– склонность видеть врага в каждом несогласном с "нормой жизни", спущенной пропагандой.



А также - дислексия и дисграфия на фоне патологического мазохизма, которые выражаются в отказе заболевшего использовать родную речь, в попытках убедить себя в том, что он должен пользоваться "правильным словарем", а также принуждать к этому окружающих.

Вирус поддается лечению, но вакцинирование следует проводить заблаговременно. Практика наблюдения за больными свидетельствует о том, что запущенные случаи практически неизлечимы.

Для усиления иммунитета к вирусу рекомендуется:



– чтение трудов авторитетных и признанных мыслителей, внёсших реальный вклад в развитие культуры и науки: – гуманистов и философов (Э. Фромм, П. Слоттердайк), классиков русской и зарубежной литературы, etc...,

– стимуляция самостоятельности мышления (эта методика помогает лишь тем, у кого наличествует сам целевой аппарат для стимулирования),

– дискредитация концепции бинарного мира, в котором царствует доктрина "кто не с нами, тот против нас",

– прочие культурно-интеллектуальные практики (остерегаться конъюнктурных образцов жанра! - это лишь ослабляет иммунитет!),

– развенчивание иллюзии "ПЦУ лучше МП Гундяева" - в контексте общего избавления от вериг религиозности.



Внимание: от этого вируса маски не защищают, а карантин приводит только к утяжелению форм течения болезни, т.к. больной остаётся наедине с телевизором, интернетом и такими же носителями вируса, как он сам.



Вирус ППИ-XXI замечен не только на территории Украины - практически каждая страна страдает от распространения соответствующего её менталитету штамма. Например, нам отлично знаком российский штамм "Скрепный Ватник" - он является близким родственником нашего собственного, поскольку оба они представляют собой слегка мутированные версии старого и хорошо известного штамма ППИ-XX "Гомо Советикус", которым в хронической форме страдали наши предки и некоторые из нас.



И к которому, к сожалению, очень многим так и не удалось выработать устойчивого иммунитета.