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Brian
Brian
Вчера 21:48425

Внимание: пандемия вируса ППИ-XXI (Псевдо-Патриотическая Идиотия)

Вирус чрезвычайно вирулентный в силу того, что распространяется через государственную пропаганду и быстро подхватывается населением, имеющим ослабленный иммунитет к алогичным утверждениям и к попыткам подавления культуры и свободы личности.
  
 
Страна охвачена вирусом Псевдо-Патриотической Идиотии XXI века,
а именно - штаммом "Украина-Понад-Усэ"


Основные симптомы поражения вирусом:

  • – повышенная возбудимость,
  • – неадекватность реагирования,
  • – сниженные тормозные реакции,
  • – угнетенные когнитивные процессы,
  • – полное отсутствие критического мышления,
  • – пафосный и агрессивный конформизм,
  • – склонность к рефлекторному повторению вбрасываемых в инфо-пространство лозунгов,
  • – склонность видеть врага в каждом несогласном с "нормой жизни", спущенной пропагандой.


А также - дислексия и дисграфия на фоне патологического мазохизма, которые выражаются в отказе заболевшего использовать родную речь, в попытках убедить себя в том, что он должен пользоваться "правильным словарем", а также принуждать к этому окружающих.

Вирус поддается лечению, но вакцинирование следует проводить заблаговременно. Практика наблюдения за больными свидетельствует о том, что запущенные случаи практически неизлечимы.

Для усиления иммунитета к вирусу рекомендуется:

  • – чтение трудов авторитетных и признанных мыслителей, внёсших реальный вклад в развитие культуры и науки: – гуманистов и философов (Э. Фромм, П. Слоттердайк), классиков русской и зарубежной литературы, etc...,
  • – стимуляция самостоятельности мышления (эта методика помогает лишь тем, у кого наличествует сам целевой аппарат для стимулирования),
  • – дискредитация концепции бинарного мира, в котором царствует доктрина "кто не с нами, тот против нас",
  • – прочие культурно-интеллектуальные практики (остерегаться конъюнктурных образцов жанра! - это лишь ослабляет иммунитет!),
  • – развенчивание иллюзии "ПЦУ лучше МП Гундяева" - в контексте общего избавления от вериг религиозности.

 
Внимание: от этого вируса маски не защищают, а карантин приводит только к утяжелению форм течения болезни, т.к. больной остаётся наедине с телевизором, интернетом и такими же носителями вируса, как он сам.

 
Вирус ППИ-XXI замечен не только на территории Украины - практически каждая страна страдает от распространения соответствующего её менталитету штамма. Например, нам отлично знаком российский штамм "Скрепный Ватник" - он является близким родственником нашего собственного, поскольку оба они представляют собой слегка мутированные версии старого и хорошо известного штамма ППИ-XX "Гомо Советикус", которым в хронической форме страдали наши предки и некоторые из нас.


И к которому, к сожалению, очень многим так и не удалось выработать устойчивого иммунитета.

Общество Ватники Вирус конформизма Вышиватники Зомбирование Ограничение свободы Пандемия Пропаганда

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