Внимание: пандемия вируса ППИ-XXI (Псевдо-Патриотическая Идиотия)

Основные симптомы поражения вирусом:
А также - дислексия и дисграфия на фоне патологического мазохизма, которые выражаются в отказе заболевшего использовать родную речь, в попытках убедить себя в том, что он должен пользоваться "правильным словарем", а также принуждать к этому окружающих.
Вирус поддается лечению, но вакцинирование следует проводить заблаговременно. Практика наблюдения за больными свидетельствует о том, что запущенные случаи практически неизлечимы.
Для усиления иммунитета к вирусу рекомендуется:
Внимание: от этого вируса маски не защищают, а карантин приводит только к утяжелению форм течения болезни, т.к. больной остаётся наедине с телевизором, интернетом и такими же носителями вируса, как он сам.
Вирус ППИ-XXI замечен не только на территории Украины - практически каждая страна страдает от распространения соответствующего её менталитету штамма. Например, нам отлично знаком российский штамм "Скрепный Ватник" - он является близким родственником нашего собственного, поскольку оба они представляют собой слегка мутированные версии старого и хорошо известного штамма ППИ-XX "Гомо Советикус", которым в хронической форме страдали наши предки и некоторые из нас.
И к которому, к сожалению, очень многим так и не удалось выработать устойчивого иммунитета.
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