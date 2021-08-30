(Не)зручність доступу до публічної інформації у Сумах Право на доступ до публічної інформації є одним із основних дієвих інструментів отримання необхідної інформації в Україні. І хоча відповідний закон, який надає це право, не містить розбіжностей між правом на інформацію журналістів і правом на інформацію інших осіб, користуються ним здебільшого саме журналісти. Власне, через професійну необхідність, адже робота журналіста – це робота з інформацією.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає досить широкі можливості: запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. А розпорядники інформації зобов’язані «надавати її безперешкодно і безкоштовно».

Для журналіста вкрай важливим є отримання інформації швидко та у зручному форматі, адже одним з найважливіших стандартів сучасної журналістики є оперативність. Відповідно, направляти запит поштою – це непотрібна втрата часу. Власне, певна потреба в такому форматі надсилання все ж є, і журналісти її використовують - адже у разі, якщо відповідь вчасно не надійне (або не надійде взагалі), «паперова» форма запиту є можливістю довести свою правоту. На відміну від, наприклад, запитів через відповідну форму на сайті. Але все ж, як правило, журналісти задля дотримання оперативності надсилають запит електронним способом, а через пошту лише підстраховуються.

Слід пам’ятати, що органи, які є розпорядниками інформації, в ідеалі мали б усіляко сприяти швидкому і зручному формату подання запитів на інформацію. Інститут масової інформації вирішив проаналізувати, наскільки пристосованими є сайти сумських органів влади та інших структур, які підпадають під дію відповідного закону, для оперативного і зручного подання запитів.

Сайт Сумської обласної державної адміністрації містить на головній сторінці посилання на сторінку «Доступ до публічної інформації». Щоправда, воно не дуже помітне серед великої кількості пунктів меню. Перехід на цю сторінку дає можливість вибору з восьми банерів, які дещо заплутують. Але якщо натиснути на «Право на інформацію», можемо побачити достатньо повний перелік необхідних даних: адресу для письмового запиту, телефон, факс, електронну адресу і номер кабінету, де можна подати запит в усній формі. При цьому додано уточнення, що через карантинні обмеження від особистого відвідування краще відмовитися. Сторінка містить посилання на інтерактивну форму запиту, а також надає можливість завантажити форму запиту у форматі doc.



Скріншоти з сайту http://sm.gov.ua/uk/oda

Сайт Сумської обласної ради має на головній сторінці окремий блок «Публічна інформація» із трьох пунктів меню. Якщо вибрати «Загальна інформація», можемо побачити поштову і електронну адреси, телефон і факс для подання запиту. Відповідної електронної форми і номера кабінету, куди могли б підійти відвідувачі, сайт не надає. Інші сторінки цього розділу містять досить багато інформації, зокрема, форму запиту на отримання публічної інформації, реєстр документів, які містять публічну інформацію, публічну інформацію у формі відкритих даних тощо. Єдине, що робить дуже незручним користування – практично усе викладено документами у форматі doc та xls, що робить доволі незручним пошук потрібної інформації.

Скріншоти з сайту https://sorada.gov.ua/

Інформаційний портал Сумської міської ради деякою мірою заплутує користувачів, які бажали б оперативно подати запит. Так, головне меню сайту містить пункт «Е-звернення», при відкритті якого можна вибрати два підпункти: «Форма подачі електронного звернення» і «Форма подачі запиту на публічну інформацію». Уже це вносить плутанину, адже запит і звернення регулюються різними законами і мають різні функції. При переході на підпункт «Форма подачі запиту на публічну інформацію» користувач отримує лише можливість заповнити електронну форму подачі. Уся інша інформація з цього питання – поштова і електронна адреси, телефон, факс, номер кабінету, куди можна звернутися, посилання на ту ж саму електронну форму подачі запиту, – знаходяться в іншому місці: пункт меню «Документи», підпункт «Доступ до публічної інформації». Що є досить неочевидним для користувача.

Скріншоти з сайту https://smr.gov.ua/

Сайт Головного управління Нацполіції Сумської області містить у шапці головної сторінки помітний банер «Подати звернення». При переході пропонуються чотири варіанти: «Заповнити он-лайн форму», «Відправити листа на електронну пошту», «Відправити листа на пошту» і «Особисто під час прийому». У цих розділах, як і на сайті Сумської міськради, зведені разом різні поняття - звернення громадян і запити на публічну інформацію. При цьому коректно працює лише онлайн-заявка. У розділі «Відправити листа на електронну пошту» лінк «Завантажити шаблон листа» веде до неіснуючого документу http://images/xxx.jpg. Аналогічно при спробі завантажити відповідний шаблон у розділі «Відправити листа на пошту» потрапляємо на непрацюючий лінк http://test/.

Скріншоти з сайту https://su.npu.gov.ua/

Доволі зручним для користувача, який бажає подати запит на публічну інформацію, є сайт Сумської обласної прокуратури. Головне меню містить розділ «Забезпечення доступу до публічної інформації», при переході на який ми можемо побачити усю необхідну інформацію: адресу і графік прийому, телефон, факс, електронну і поштову адреси. Там же можна знайти іншу необхідну інформацію і завантажити дві форми подання запиту – для особистого прийому і для надсилання поштою, факсом або електронною поштою.



Скріншоти з сайту https://sumy.gp.gov.ua/

Отже, сайти майже усіх основних розпорядників інформації Сумщини містять необхідні інструменти для оперативного подання запиту на публічну інформацію. Але слід відзначити незручність і неочевидність розміщення таких даних на сайті Сумської міської ради та відсутність відповідних шаблонів на сайті управління Нацполіції.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House