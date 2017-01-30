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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 19:53143

УНІКУМ.

Та це я знов за бібліотеку. Оту шо виселяють з школи № 30 під назвою Унікум. Але назва повідомлення – не з цієї причини.

 В законодавстві написано , що в освітніх закладах оренда дозволяється. Це перше.

Друге – увага : дозволяється, якщо діяльність орендаря пов,язана  з навчально- виховним процесом.

 

Тобто, недурні люди в 2012 р. надаючи в оренду філіалу бібліотеки приміщення були твердо впевнені , що проти бібліотеки важко знайти аргументи проти. Тому – можна.

Проходить трохи менше 10 років, Шановні, і виявилось, що ми змінились настільки , що не вважаємо КНИГУ ! причетною до навчально-виховного процесу !

За ці 10 років , виявляється досягли статево-зрілого віку деякі Унікуми, які з легкістю вам докажуть, що наприклад, лімузини мають більший стосунок до навчально-виховного процесу, ніж бібліотека !

Досі не знаю, а чи є в цій щколі своя бібліотека ? Про це навіть не згадала директорка цієї школи !

Якщо немає – то зовсім сумно.

От дорослі тьоті та дяді з чергового «методичного центру» що займали 2 ( ДВА! ) поверхи переїжджають тихенько . І ніякі депутати , тобто радники міського голови їх не випихують … І директорка про них мовчить.

А може фахівці Методичного Центру Розвитку Педагогічних Працівників внесуть ясність у це питання : ЧИ МАЄ БІБЛІОТЕКА СТОСУНОК ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ?

Скажіть – ТАК. А після цього можете шукати для бібліотеки інше приміщення.

* Фото з сайту OLX./ Оренда лімузину в Сумах./

Общество Бібліотеки Депутати і помічники. Освіта

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