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Особенности лечения пролапса матки

Патология, при которой матка или влагалище опускается или выпадает, называется пролапсом половых органов.

Это состояние проявляется у 30% женщин. Появление первых симптомов может начать проявляться в молодом возрасте, но потом только прогрессировать.

Способы лечения пролапса матки

На здоровье женщины влияет состояние ее мочеполовой системы и общий фон гормонов. Поэтому клиника гинекологии Киев рекомендует проверять эти показатели хотя бы один раз в год. В тазу матка и все остальные органы имеют фиксацию положения благодаря мышцам, связкам и фасциям. Внизу расположены мышцы, связки и сухожилия промежности, которые тоже поддерживают матку. Если поддержка перечисленными структурами становится меньше, то может случаться пролапс половых органов, когда они выпадают или опускаются.

Существует два основных способа лечения такой патологии:

  1. Консервативный.

  2. Метод хирургического вмешательства.

Консервативный способ устранения пролапса матки

Этот способ будет эффективным только в том случае, если болезнь находится на ранней стадии развития. При этом женщине показано заниматься гимнастикой в лечебных целях, восполнять количество эстрогена в организме, проходить электростимуляцию мышц в тазу.

Если болезнь находится на более поздней стадии, то поможет только оперативное вмешательство. Для лечения выпадения матки могут применяться такие виды операций:

  • • восстановительная;

  • • с использованием протеза.

Операции восстановительного типа

При лечении выпадения матки используются разные оперативные методы со страницы https://dobro-clinic.com/ginekologija/prolaps-lechenie, они могут иметь немного разные показания. Для удаления патологий на тканях и восстановления нормальной структуры органов используются восстановительные операции, такие как кольпоррафия. При пролапсе у пациентки может быть ощущение выпячивания стенок влагалища, болей, наличия чего-то лишнего и сдавливания. Кольпоррафия - это пластика стенок влагалища, которая может проводится для устранения патологических изменений выпадения.

Удаление матки через влагалище

Этот метод довольно часто применяют для лечения подобных патологий. Придатки при этом не вырезают, а на влагалище проводится пластика.

Оперативное вмешательство довольно малоинвазивное, поскольку нет травмы в зоне брюшины. Из-за этого и период реабилитации становится короче, и меньше потерь крови во время вмешательства, и нет больших шрамов и рубцов после операции.

Операции протезирующего характера

В таких операциях для замены тканей, которые выполняли функциональное предназначение через поддержание матки и влагалища, используют специальные протезы. Их внедряют внутрь, а дальше происходит заполнение тканями организма. Искусственная ткань вместе с наросшей выполняют функции поддержания и не допускать выпадения матки.

Реабилитационный период может длиться по-разному, это зависит от степени инвазивности вмешательства. 

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Особенности лечения пролапса матки
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