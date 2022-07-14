Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині

Вирва глибиною близько 8 метрів утворилася від прильоту російської ракети на територію приватного обійстя в селищі Есмань, з території Росії. У Віктора Давиденка городу тепер, фактично, немає. Чоловік показує уламки ракети, які зібрав на подвір’ї, та уламок фюзеляжу, що чиркнув його над бровою, йдеться в сюжеті Суспільного.
"Дякуючи Богові, дружина поїхала в Суми. А так, була сонячна погода, ми завжди на городі пропадаємо: грядки, огірки вибираємо – її не було. Я був на подвір’ї у дворі, в себе, і побачив, що вона (ред. ракета) рухається сюди і вже тікати нікуди було. Єдине що, прийняв рішення: впав на землю і закрив руками голову і все", — розповідає Віктор Давиденко.
Діаметр воронки — близько 20 метрів. Маса землі, яку викинуло, провалила дах у сусіда пана Віктора. Його ж будинок вцілів більше, бо удар ґрунту на себе узяли фруктові дерева.
"Хату врятувало те, що в нас дуже багато було фруктових дерев, насаджень, і отут дерева повиривало з корінням, викинуло сюди і, навіть, через будинок. У сусіда більше сипонуло землі на хату, от бачите: накрита землею, і ця земля продавила дах", — зазначив він.
Друга російська ракета, випущена з літака, влучила у двоповерховий житловий будинок. Найбільше дісталося квартирі на першому поверсі, де разом з дружиною живе Володимир Воєйко. Ракета прилетіла у підвал під кухню і не розірвалася, каже чоловік. Сюди мають іще приїхати вибухотехніки.
"Спочатку прилетіло 2 дві ракети по школі, а я спав якраз. Воно як бабахнуло, я – ноги в руки і тікати звідси. Ну, а потім воно стрілянина була. Мабуть, разів 15 оце стріляли. Ну, а потім, коли стало тихо, я приїжджаю, а тут таке ось: стінки немає, все завалено", — каже Володимир Воєнко.
Володимир Ваєйко зняв на свій телефон відео одразу після повернення з укриття у свою квартиру: "Оце кухня з дому: це котел вивернутий, це стіл он валяється".
"Тут котел стояв. Воно як шарахнуло по ньому, труби оце зігнуло, оце стіл пішов сюди, почав давити на газову плитку, а газова плитка роздавила оце", — каже чоловік.
Дохід родини — дві пенсії, складає трохи більше ніж шість тисяч гривень, говорить господарка квартири Тетяна Воєйко.
"Так нас війна образила, що просто немає слів. Не знаю я що сказати. Зруйнували те, що наживали своїми мозолями, а тепер спробуй його відновити, та ще ж і війна не скінчилася, не відомо що іще далі буде. Будемо сподіватись, що буде Перемога", — зазначає Тетяна Воєйнко.
По сусідству тут жила мати Олександра Єпішка – пані Ганна, якій 85 років. Чоловік забрав її до себе в сусіднє село Первомайське, де мешкає з родиною. Разом з сином наводять тут лад.
"Подзвонила мати, що бомбардування відбулося. Вона в шоковому стані була, що квартира. Мені найголовніше, що жива. Спитав: жива, нормально, нічого не ушкоджене? Та ні, каже, жива, усе добре, забрали до себе", — говорить Олександр.
Шибки в будинку вибило, ймовірно, артилерійськими обстрілами, кажуть мешканці будинку.
Та найбільше зруйнували російські ракети Есманську школу. Перший раз по головному корпусу школи росіяни випустили ракету 4 липня. Другий раз вдарили двома ракетами класу "повітря-земля" з території Брянщини, говорять місцеві. Одна з них влучила біля корпусів початкової школи та спортивної зали, а друга – в приміщення майстерень.
"У нас у школі навчається 120 учнів, учні приїжджають із двох сіл. Це село Горіле, село Пустогород, здійснювався підвіз учнів. У нас у школі є інклюзивний клас, створена кімната для роботи із цими дітьми, а в результаті прильоту вона постраждала, майже повністю зруйнована. Кор.: Підлягає чи не підлягає відновленню початкова школа? – Важко сказати, але швидше ні, аніж так", — зазначила завуч Есманської школи Лариса Кирсанова.
Лариса Кирсанова говорить, що не уявляє коли все можна буде відновити.
Як сказав телефоном голова Есманської громади Сергій Мінаков, 16 липня росіяни випустили по селищу 4 ракети з літака, а потім впродовж 40 хвилин обстрілювали населений пункт з артилерії. Після від’їзду знімальної групи, 18 липня близько 17.00, обстріляли Есмань з артилерії. Пошкодили приватний будинок.