Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині По селищу Есмань 18 липня росіяни стріляли з артилерії, а 16 липня з літака випустили чотири ракети класу "повітря-земля" з території Брянської області. Потім впродовж 40 хвилин обстрілювали з артилерії. Пошкоджені житлові будинки, зруйнована місцева школа.

Вирва глибиною близько 8 метрів утворилася від прильоту російської ракети на територію приватного обійстя в селищі Есмань, з території Росії. У Віктора Давиденка городу тепер, фактично, немає. Чоловік показує уламки ракети, які зібрав на подвір’ї, та уламок фюзеляжу, що чиркнув його над бровою, йдеться в сюжеті Суспільного.

"Дякуючи Богові, дружина поїхала в Суми. А так, була сонячна погода, ми завжди на городі пропадаємо: грядки, огірки вибираємо – її не було. Я був на подвір’ї у дворі, в себе, і побачив, що вона (ред. ракета) рухається сюди і вже тікати нікуди було. Єдине що, прийняв рішення: впав на землю і закрив руками голову і все", — розповідає Віктор Давиденко.

Діаметр воронки — близько 20 метрів. Маса землі, яку викинуло, провалила дах у сусіда пана Віктора. Його ж будинок вцілів більше, бо удар ґрунту на себе узяли фруктові дерева.

"Хату врятувало те, що в нас дуже багато було фруктових дерев, насаджень, і отут дерева повиривало з корінням, викинуло сюди і, навіть, через будинок. У сусіда більше сипонуло землі на хату, от бачите: накрита землею, і ця земля продавила дах", — зазначив він.

Друга російська ракета, випущена з літака, влучила у двоповерховий житловий будинок. Найбільше дісталося квартирі на першому поверсі, де разом з дружиною живе Володимир Воєйко. Ракета прилетіла у підвал під кухню і не розірвалася, каже чоловік. Сюди мають іще приїхати вибухотехніки.

"Спочатку прилетіло 2 дві ракети по школі, а я спав якраз. Воно як бабахнуло, я – ноги в руки і тікати звідси. Ну, а потім воно стрілянина була. Мабуть, разів 15 оце стріляли. Ну, а потім, коли стало тихо, я приїжджаю, а тут таке ось: стінки немає, все завалено", — каже Володимир Воєнко.

Володимир Ваєйко зняв на свій телефон відео одразу після повернення з укриття у свою квартиру: "Оце кухня з дому: це котел вивернутий, це стіл он валяється".

"Тут котел стояв. Воно як шарахнуло по ньому, труби оце зігнуло, оце стіл пішов сюди, почав давити на газову плитку, а газова плитка роздавила оце", — каже чоловік.

Дохід родини — дві пенсії, складає трохи більше ніж шість тисяч гривень, говорить господарка квартири Тетяна Воєйко.

"Так нас війна образила, що просто немає слів. Не знаю я що сказати. Зруйнували те, що наживали своїми мозолями, а тепер спробуй його відновити, та ще ж і війна не скінчилася, не відомо що іще далі буде. Будемо сподіватись, що буде Перемога", — зазначає Тетяна Воєйнко.

По сусідству тут жила мати Олександра Єпішка – пані Ганна, якій 85 років. Чоловік забрав її до себе в сусіднє село Первомайське, де мешкає з родиною. Разом з сином наводять тут лад.

"Подзвонила мати, що бомбардування відбулося. Вона в шоковому стані була, що квартира. Мені найголовніше, що жива. Спитав: жива, нормально, нічого не ушкоджене? Та ні, каже, жива, усе добре, забрали до себе", — говорить Олександр.

Шибки в будинку вибило, ймовірно, артилерійськими обстрілами, кажуть мешканці будинку.

Та найбільше зруйнували російські ракети Есманську школу. Перший раз по головному корпусу школи росіяни випустили ракету 4 липня. Другий раз вдарили двома ракетами класу "повітря-земля" з території Брянщини, говорять місцеві. Одна з них влучила біля корпусів початкової школи та спортивної зали, а друга – в приміщення майстерень.

Селище Есмань, Сумська область, 18 липня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

"У нас у школі навчається 120 учнів, учні приїжджають із двох сіл. Це село Горіле, село Пустогород, здійснювався підвіз учнів. У нас у школі є інклюзивний клас, створена кімната для роботи із цими дітьми, а в результаті прильоту вона постраждала, майже повністю зруйнована. Кор.: Підлягає чи не підлягає відновленню початкова школа? – Важко сказати, але швидше ні, аніж так", — зазначила завуч Есманської школи Лариса Кирсанова.

Лариса Кирсанова говорить, що не уявляє коли все можна буде відновити.

Селище Есмань, Сумська область, 18 липня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

Як сказав телефоном голова Есманської громади Сергій Мінаков, 16 липня росіяни випустили по селищу 4 ракети з літака, а потім впродовж 40 хвилин обстрілювали населений пункт з артилерії. Після від’їзду знімальної групи, 18 липня близько 17.00, обстріляли Есмань з артилерії. Пошкодили приватний будинок.